Třináct let. Takovou dobu dojížděly šakvické děti na druhý stupeň základní školy především do Hustopečí. Od září tomu však bude jinak. Šakvičtí zastupitelé rozhodli o znovuobnovení druhého stupně. „To znamená, že v letošním roce otevřeme šestou třídu a potom postupně i třídy další,“ uvedla tamní starostka Drahomíra Dirgasová.

Důvodů k tomuto rozhodnutí bylo hned několik. „Letos v lednu přišla nemilá zpráva ze základních škol v Hustopečí. Ředitelé zveřejnili podmínky pro přijetí žáků. V první řadě chtějí přijmout ty s trvalým bydlištěm v Hustopečích, potom až žáky z okolních obcí, kteří už mají ve škole sourozence, nebo navštěvují tuto školu od první třídy. Zbytek dětí mezi sebou bude muset losovat,“ přiblížila Dirgasová.

K situaci přispěl také baby boom posledních let a změna ve financování školství. „Školy nedostávají peníze na počet žáků. Není už v jejich zájmu mít ve třídě co nejvíce dětí,“ doplnila starostka.

Že je cílem hustopečských základních škol ponížit počet dětí ve třídách, potvrdila i tamní starostka Hana Potměšilová. „Dříve k nám jezdívaly do škol pouze děti z Kurdějova, Starovic, Staroviček či Horních Bojanovic. Tedy z nejbližšího okolí. Později začali i rodiče pracující v Hustopečích brát své děti do školy právě k nám. Jen na druhý stupeň školy Komenského dojížděly děti z devětadvaceti obcí,“ popsala starostka Potměšilová.

Jak podotkla, právě snižování počtu dětí v tamních školách bylo začátkem roku tématem schůzky starostů obcí sousedících s Hustopečemi. „Podle mého je dobře, že se šakvické zastupitelstvo usneslo znovu otevřít druhý stupeň. Fandím jim,“ řekla Potměšilová.

Lehké obavy, zda se školu podaří naplnit, však v Šakvicích přesto panují. „Máme zpracovaný demografický vývoj obce. Máme naštěstí silné ročníky, tedy kromě příštího roku. Obnovení školní docházky do naší školy jsme nabídli i Popickým. Nyní je vše na rodičích. Škola je opravená, vybavení na vysoké úrovni. Kapacitu máme dostatečnou, máme i volné třídy pro výuku. Z velké části už máme zajištěné i kvalifikované učitele pro druhý stupeň,“ uvedla starostka.

Otevření druhého stupně v Šakvicích vítá i učitelka Kristýna Řezáčová z Podivína. „Je fajn, když děti mohou pokračovat dál se svými kamarády a nemusejí dojíždět. Kromě toho to uleví i rodinnému rozpočtu. Já jsem moc ráda, že mé děti mohou celou základní školu absolvovat v Podivíně,“ pochvalovala si.

Základní škola v Šakvicích

- Druhý stupeň základní školy nenavštěvovaly děti v Šakvicích už od roku 2007

- Většina z nich dojížděla do škol do sousedních obcí, především pak do Hustopečí

- Obnovení druhého stupně schválili letos zastupitelé

- Do lavic v šesté třídě se první školáci vrátí už letos v září