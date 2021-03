Šakvické nádraží je od centra obce vzdálené asi dva kilometry. „Lidé jsou závislí buď na autobusový přípoj, nebo na to, že se dopraví k nádraží vlastním autem, případně dojdou pěšky. Dosud se téměř pravidelně stávalo, že lidé přijížděli autobusem k nádraží a už mohli vlaku jen zamávat, nebo naopak přijeli vlakem do Šakvic a autobus do centra obce krátce předtím odjel," zmínila Dirgasová.

Vedení obce si proto v polovině února domluvilo schůzku se zástupci Kordisu, který v kraji koordinuje dopravu. A vyplatilo se. Došlo k částečné dohodě s platností od 7. března. Přibude například nový pár spojů Šakvice - Hustopeče - Šakvice po šesté hodině ranní tak, aby se lidé dostali z Hustopečí do Šakvic z nočních směn. „U vybraných odpoledních spojů, kdy již cestující nepospíchají do práce, pak bude autobus linky 543 vyčkávat u nádraží v Šakvicích na požadovaný rychlík od Břeclavi," přiblížil koordinátor Kordisu Květoslav Havlík.

Pět minut na přestup

Nejvíce stížností se týkalo návaznosti autobusů linky 543 u železniční stanice v Šakvicích na vlaky linky R13 směr Břeclav. Aktuální pětiminutový termín na přestupy jak na Hustopeče, tak i na Břeclav a Brno, však zůstává. „Bohužel ve směru na Břeclav se kromě výjimek stíhá jen osobní vlak, který jede jen o osm minut déle než rychlík," podotkla Dirgasová.

Právě krátká přestupní doba byla jedním z nejzásadnějších témat schůzky. „Zde musí dopravce zajistit, aby řidiči odjížděli ve správný čas, dost často se totiž stává, že řidiči přijedou na autobusovou zastávku až v čase odjezdu. Cestující by si měli uvědomit, že už není potřeba si kupovat jízdenku na nádraží, měli by si ji kupovat v autobuse. Ve všech autobusech integrovaného dopravního systému lze platit jízdenku bezkontaktně, a nebo se dá použít i aplikace Poseidon v chytrém telefonu," poradila starostka.

Že dohoda s Kordisem povede ke zlepšení stávajícího stavu, věří i cestující. „Snad už to tedy bude vše v pořádku. Pracuji v Hodoníně. V práci jsem do půl třetí. Abych vůbec stihl spěšný vlak z Hodonína, který vyráží ve 14:45, musel jsem skončit o pět minut dřív. No a když jsem pak přijel do Šakvic, vylezl jsem z vlaku a autobus mi ujel. Mně je čtyřiapadesát, já to domů pěšky dojdu, ale co starší lidé? Nechápu, proč měnili něco, co dvacet let bez problémů fungovalo. Hlavně, že spustili elektrifikovanou trať, kde ve čtyřech vagonech sedí čtyři lidé a nás se v pět ráno tlačí v lokálce na Břeclav padesát," kroutil hlavou Ivo Hlávka, který spoje využívá denně.