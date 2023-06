Česnek už doma nepěstují. „Bydlíme v paneláku, dřív jsme ale zahradničili. Teď nám nezbývá čas. Nasbírali jsme si hned patnáct kilo. Česnek mají opravdu krásný. Skladovat ho budeme tak, jak se to dělávalo kdysi. Tedy svážeme, usušíme a pověsíme do průvanu na chalupě,“ má v plánu hlava rodiny.

Na Farmě Lang se pěstování česneku věnují posledních zhruba osm let. Samosběr ale pořádají vůbec poprvé. „Jedním z důvodů je to, že se v okolí nic takového nedělá. Nejbližší jsem zaznamenal až někde u Bíteše. Druhým důvodem pak je, že máme opravdu hodně polí a samosběr je pro nás výhodný. No a pro lidi vlastně taky, navíc jsou samosběry v poslední době hodně populární,“ usmívá se farmář Lang.

Společně s manželkou hospodaří na asi pětačtyřiceti hektarech půdy. Kromě česneku, který má nasazený na necelých šesti hektarech, pěstuje například i pšenici nebo kukuřici.

„Pokud budou mít lidé zájem, nebráníme se tomu, aby si česnek vysbírali na celé ploše. Sklízet budeme asi čtrnáct dní. Nejprve půjde o dřívější odrůdu Sabagold, potom o trošku pozdější lehce fialový Therador,“ ukazuje Lang, kterého do tajů pěstování česneku zasvětil jeho děda.

Zdroj: Deník/Iva Haghofer

Plnou zelenou přepravní bednu si společně odnášejí z pole i manželé představující se jako Bobina a Laďa z nedalekých Čejkovic. O samosběru se dozvěděli z hlášení tamního rozhlasu.

„Tak jsme využili hned první příležitosti a přijeli. Doma sice taky česnek pěstujeme, ale ne v takovém množství. Je to zázrak a lék na vše,“ usmívají se oba.

Za kilogram česneku s natí zaplatí farmářům devětašedesát korun. Za kilo očištěného česneku pak devětaosmdesát. „Počítáme s tím, že budeme sklízet i strojem, který ořeže také nať. Takto sklizený česnek budeme prodávat za sto pětadvacet korun,“ vyčísluje Lang.

Na Břeclavsku se v poslední době konal také samosběr třešní, Deník psal rovněž o oblíbeném sběru jahod.