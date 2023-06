Mami, i tahle je pěkná? Ty jahody jsou tak krásné, jak krásná jsou naše česká děvčata! Mrholí. U desítek zaparkovaných aut leží prázdné košíky, papírové bedny či přepravky. Jejich majitelé tančí na jedné noze, když mění tenisky za gumáky, oblékají nepromokavé bundy či pláštěnky a vyrážejí do více než tři hektary rozlehlého pole plného červených jahod.

Je pondělí, devět hodin ráno. Někteří netrpělivci přidřepli ke keřům už s úderem sedmé ranní. „Přitom moc dobře vědí, že otevíráme až v devět. Je to ale naše chyba, zapomněli jsme zavřít bránu,“ říká reportérce Deníku pěstitel jahod Zdeněk Jakubčík.

Vzhledem k počasí spustil samosběr o den dříve, než původně plánoval, tedy v neděli. „Byl jsem překvapený, kolik lidí zareagovalo a přijelo. Bylo tady šest stovek platících,“ vyčísluje šakvický pěstitel.

Až deset kilo jahod si postupně za dobu tří týdnů domů odnese i jedna z místních žen, která se představuje jako Jindra. „Naplánovala jsem si to na dnešek, tak jsem tady. Mám pevné boty a nepromokavou bundu s kapucí. Počasí mě odradit nemůže,“ směje se žena ze Šakvic.

Doma v zahradě jahody nepěstuje. Jak říká, díky Jakubčíkovým k tomu nemá důvod. „Když si můžeme natrhat tady, proč bych toho nevyužila? Jahody jsou krásné, zdravé, voňavé a chutné. Pokaždé sem přivedu i nějaké kamarádky z okolí,“ vypráví Jindra.

Zdroj: Deník/Iva Haghofer

Otáčí se na malého chlapce, který v ruce zrovna mačká vyzrálé červené ovoce. Na otázku, zda mu chutná, jen nesměle přitaká a schová se za mámu. On, ale i další děti, přišly vyzbrojené barevnými pláštěnkami, holínkami nebo deštníky. Když odcházejí, vypadají však všechny stejně. Od bláta, s červenými tvářemi od sladkých plodů, kterým nelze odolat, a s úsměvem.

„Teda, ty vypadáš. Ty máš tu hlínu snad i za ušima!“ kárá naoko svého chlapce jedna z žen.

Pod Pálavou si tentokrát slunce mezi mraky svou cestu neprorazí. Na náladě sběračům však ani déšť neubírá. „Krásné jahody, zdravé, za sedmdesát korun kilo. No kdo by odolal? Jezdíme sem každý rok, jsme ze sousedních Staroviček. Mám doma malé děti, hodně jahod pojíme jen tak a zbytek zavaříme,“ líčí Blanka Kováčová.

O tom, že s jahodami umějí správně nakládat nejen ženy, přesvědčuje dvojice kamarádů z Velkých Pavlovic a Uherčic. Antonín Komosný a Václav Mlaskač shodně vyzdvihují důležitost samosběrů a podporu místních pěstitelů. „Už jste ochutnala? Jsou krásné, jako ta naše česká děvčata! Některé ještě musejí dozrávat, ale na každém keři se už najdou pěkné rudé. Doma je tak nevypěstujete,“ ukazuje Komosný.

Oba muži jsou chovateli králíků a prodávají také vejce z domácích chovů. „Bereme to proto jako směnný obchod. Nás podporuje někdo koupí králíků a vajíček, my zase jiného podpoříme koupí jeho jahod. A stejně to máme i v případě samosběru cibule nebo česneku. Je jedině dobře, že nám zemědělci dávají takové možnosti,“ kvituje zase Mlaskač.

Očekává déšť

Čas na dozrávání by jahody podle pěstitele Zdeňka Jakubčíka tento týden skutečně mít měly. Nemá být příliš teplo a sem tam zřejmě zaprší. „Aspoň nebudeme v tlaku, abychom je posbírali. Jakmile bude tohle pole prázdné, začneme vlevo na loňském porostu. Tam máme asi čtyři hektary pozdější odrůdy,“ zmiňuje zemědělec s tím, že zájem ze strany sběračů je poslední roky zhruba stejný.

Překvapivě podle něj však přijíždějí i lidé z větší dálky. Například Mária Vaic s manželem dorazili v pondělí ráno z Brna. „Loni jsme tady byli poprvé, ale přijeli jsme už docela pozdě. Proto jsme se letos zařekli, že samosběr nenecháme na poslední chvíli. Máme tři menší a dvě větší přepravky, které hodláme naplnit,“ směje se Vaic. Plánuje uvařit džemy pro celou rodinu ze Slovenska.

Cena za kilogram jahod se od loňska v Šakvicích nezměnila. Lidé si jej natrhají za sedmdesát korun. Výhodou je, že mohou zaplatit jak hotově, tak i kartou.

„Dokud budou slušné jahody, tak sedmdesát korun asi udržíme. Nezdražovali jsme. Říkali jsme si, že lidé mají už tak všechno nyní drahé, tak proč jim ještě přitěžovat. Jsme rádi, že k nám přijedou a jsou ochotní peníze za kilo vydat,“ doplňuje Jakubčík.

Posbírat si jahody u něj na poli v areálu šakvického zemědělského družstva budou moci lidé zřejmě ještě tři týdny.