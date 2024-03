/VIDEO, FOTOGALERIE/ Za oploceným areálem už pracují stroje. V příštích měsících na poli v blízkosti Pasohlávek vznikne na jihu Moravy dosud chybějící zdravotnické zařízení Sanatorium Pálava. Stavba oficiálně začala v pondělí.

Stavba Sanatoria Pálava oficiálně začala. | Video: Deník/Michal Hrabal

Pacienti se tam budou léčit po těžkých úrazech nebo cévních mozkových příhodách. Léčebný ústav nabídne 214 lůžek a jeho cílem je, aby Sanatorium Pálava tvořilo společně s Rehabilitačním ústavem Kladruby a Rehabilitačním ústavem Hrabyně páteřní síť odborných ústavů v České republice.

Se zahájením zkušebního provozu počítají zástupci kraje za dva roky. „Zkušební provoz chceme zahájit v lednu 2026," sdělil hejtman Jan Grolich.

Podobné zařízení podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka v současné době chybí. „Už fungují zdravotnická zařízení Kladruby, Luže-Košumberk a Hrabyně. Tam se starají o pacienty, která mají mimo jiné postižení mozku. Jsou to pacienti po cévních mozkových příhodách, po úrazech. Těchto pacirentů přibývá a na Moravě takové zařízení není," konstatoval Válek.

Cílem podle něj je, aby pacient po úrazu začal co nejdříve a nejlépe rehabilitovat. „Aby se mu zcela vrátila hybnost, neměl poruchy pohybu, řeči, mohl se vrátit do práce a měl co nejkvalitnější zbytek života. A aby na něm cévní mozková příhoda nezanechala následky. Na to je potřeba speciální rehabilitační zařízení a toto bude jedno ze čtyř, které doplní síť rehabilitačních zařízení v celé republice," upozormil ministr Válek.

Na stavbě u Pasohlávek už jsou stroje na vrtání pilotů. „Předpokládáme, že do léta začneme hrubou stavbu, monolitickou konstrukci. Hotová by měla být do konce roku," řekl za zhotovitelskou společnost Zdeněk Pokorný, který je předsedou představenstva firmy VCES. Podle něj jsou nyní s pracemi díky počasí mírně napřed.

U Pasohlávek vzniká Sanatorium Pálava. V pondělí stavbu rehabilitačního ústavu oficiálně zahájili.Zdroj: Deník/Michal Hrabal

Pokorný přiznal, že se při zemních pracích potýkali se spodní vodou, která je v lokalitě vysoko. „S tím jsme ale počítali," podotkl Pokorný.

Představité Jihomoravského kraje už také podle hejtmana Grolicha připravují podmínky pro zaměstnance. „Pověřili jsme tímto úkolem i Jihomoravskou zdravotní. Chceme, aby tento projekt vedli zdravotníci, kteří s tímto mají zkušenost. Bavíme se i o možnosti zajištění ubytování přímo v místě," zmínil Grolich.

Celkové náklady na stavbu Sanatoria Pálava jsou 784 milionů korun bez daně.

Nyní je to podle něj v jednání, neboť žádná ubytovna tady nyní není. „Jsme na začátku úvah. Počítáme ale s tím, že v místě budeme muset pravděpodobně alespoň části personálu ubytování zajistit," uvedl hejtmam Grolich.

S Masarykovou univerzitou v Brně také zástupci kraje spolupracují na rekvalifikaci rehabilitačních pracovníků.

Příjezdová silnice už je několik let hotová. Výhodou je možnost využívat příznivých účinků zdroje léčivé vody. Jedná se o přírodní, termální a silně mineralizovanou vodu, která má příznvivý vliv na pohybový aparát.

Kromě rehabilitačního zařízení mají v lokalitě u Pasohlávek vzniknout také lázně, za kterými stojí čínská společnost. Firma RiseSun Healthcare and Tourism CZ má na základě smlouvy povinnost informovat firmu Thermal Pasohlávky, která je vlastněná krajem, o postupných krocích.

Na základě schváleného posunu by měl být komplex hotový nejpozději v lednu 2027. „Nyní by měli pracovat na vydání stavebního povolení, které by měli získat do konce roku. Slibují, že by to měli bez problémů splnit," řekl hejtman Grolich.

Podívejte se, jak má vypadat nové Sanatorium Pálava v Pasohlávkách.Zdroj: Vizualizace: Jihomoravský kraj

