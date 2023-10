Redakce Deníku ji zastihla v přípravách na cestu do Číny, kde se potká spolu s dalšími kráskami, s nimiž se před časem utkala o titul Miss Globe v Jižní Koreji .

„Pořadatelé pozvali všech sto pětadvacet dívek, zúčastnit se nás má asi osmdesát. Stejně jako Miss Globe je i toto setkání zaměřené především na konference a mítinky. Ráda bych otevřela téma politika a mladí lidé nebo sociální sítě a politika či vzdělávání. Vím, že politika není jen pro starší. Naopak. Důležité také je, aby lidé nejen poslouchali, co se říká, ale především byli aktivní, jednali a vyjadřovali se k daným tématům,“ vypráví Horáková.

V Číně stráví čtrnáct dní. Stejně jako do Koreje si i sem veze velkopavlovický kroj. „Doma jsem byla jen na otočku, když jsem se vracela z Bratislavy, kam jsem jela kvůli Oktagon MMA. Takže jsem nestihla ani vinobraní. Maminka mi kroj nažehlila, uložila a já jsem jen sbalila kufřík a zamířila na letadlo zpátky do Bruselu. Všechny podpatky, šaty a vlajky se mnou tedy nejprve zamířily do Belgie,“ směje se sympatická studentka.

V Bruselu si vyzkoušela, jak funguje vysoká politika, a jak to v Evropském parlamentu vůbec funguje. „Byla to pro mě obrovská zkušenost pod vedením europoslankyně Dity Charanzové. Myslím, že jsem tam zažila snad všechno, co jsem mohla. Dokonce jsem byla i ve Štrasburku, kde jsem se potkala s prezidentem Petrem Pavlem a prezidentkou Evropského parlamentu Robertou Metsolaovou,“ neskrývá nadšení Horáková.

Štrasburk je podle ní mnohem dynamičtějším městem, kde život plyne rychleji. „Bývá tady mnohem více plenárních zasedání a jednání. Člověk je v pohybu a na rozdíl od Bruselu tolik času v kanceláři netráví. V Bruselu jsme nezřídka pracovali i do osmi či do devíti do večera,“ srovnává jihomoravská kráska, která mimo jiné spolupracuje také s česko-slovenskou organizací Oktagon MMA. Jako marketingová manažerka má na starosti komunikaci, překlady a marketing směrem do Německa.

Když zrovna netrávila čas prací, poznávala krásy jednoho z evropských velkoměst. „Hned když jsem přiletěla, tak jsem měla dva dny volna. Obula jsem si tenisky, vzala batůžek a šla prozkoumat celé město. Velmi mě překvapilo svou krásou. Je tady opravdu co poznávat. Kdybych byla turistou a byla bych tady jen na dva dny, velkou atrakcí by pro mě byl mimochodem i samotný parlament. Budovy jsou totiž opravdu nádherné a stojí za to je vidět,“ láká dvacetiletá žena.

Protože je jedním z jejích největších koníčků cestování a poznávání nových chutí a vůní, nemohla vynechat ani vyhlášené restaurace. „Stihla jsem ochutnat snad vše. Zkusila jsem i belgické pivo. Ale na Plzeň nemá ve světě asi žádné. I když tedy musím pochválit, i to belgické bylo v pořádku,“ směje se naoko Horáková.