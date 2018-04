Satelit v plechovce vyšlou do vesmíru. Studenti představili své projekty

Břeclav /FOTOGALERIE/ - Dálkově umí odstartovat model rakety, vyrobit plně funkční model Teslova transformátu nebo poslat satelit v plechovce až do vesmíru. Téměř dvacet nejzajímavějších výtvorů představili ve čtvrtek dopoledne žáci Střední průmyslové školy Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav v sále Domu školství v Břeclavi.

Akce s názvem Den informatiky 2018 ukázala to nejlepší, co si studenti oboru Elektrotechnika připravili do svých maturitních projektů. „Jsou tady zástupci z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně i Univerzity obrany v Brně. Každoročně přijíždí představitelé různých firem, aby naše studenty oslovily s nabídkou zaměstnání,“ přiblížil učitel střední školy Vilém Závodný.

Žáci si podle něj ve třetím ročníku vyberou svůj projekt. O rok později ho prezentují. „Obhájením u maturitní zkoušky to končí. Předchází tomu vypracování teoretické práce až po samotnou praktickou část,“ pokračoval Závodný.

S náročným úkolem řídit dálkový start rakety se musel například vypořádat jeden ze studentů Petr Varmuža. Nejprve musel sestavit odpalovací rampu, odpalovací zařízení a raketový motor. Až po zvládnutí všech problémů jeho raketa nakonec vylétla do výšky až 168 metrů. „Už od malička jsem chtěl vyrobit stroj, který by létal. Konečně se mi to povedlo,“ prozradil Varmuža.

O žáky je podle Závodného u firem zájem. „Většina jich však pokračuje na vysoké škole,“ pokračoval učitel.

Společně s dalšími čtyřmi spolužáky musel Radek Račický postupovat podobně, jako při vývoji skutečných družic. Vyrobili satelit v plechovce, se kterým se zúčastnili soutěže organizované pod záštitou Evropské kosmické agentury.

Se svým projektem postoupili až do republikového finále v Plzni. „Satelit nám vynesou do výšky více než půl kilometru. Můžeme postoupit až do mezistátního kola, což je pro nás motivace na další vylepšování,“ řekl student třetího ročníku, který by si rád vzal toto téma příští ročník jako svou maturitní práci.

