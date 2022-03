Zhruba čtyřiadvacet milionů by pak měl stát projekt, který počítá s výstavbou nových šaten, pořízením mantinelů a s celkovým zvýšením komfortu stadionu jak pro hráče, tak i pro návštěvníky. „Na to jsme požádali o dotaci Národní sportovní agenturu,“ přiblížil Zemánek.

Zaplatit úsporná opatření EPC projektu má sám dodavatel. „Jeho investice je postupně splácena z toho, co vybudovaná opatření ušetří. V případě zimního stadionu se jedná o kombinaci energetických opatření jakými je fotovoltaika, vzduchotechnika, výměna osvětlení v hale za LED světla nebo třeba využití odpadního tepla z chladicích kompresorů,“ osvětlila mluvčí města Jana Pelcová.

Smlouvu mají Břeclavští s dodavatelem podepsat v dubnu. Hotovo by pak mělo být zhruba do jednoho roku. „Náklady ze strany města nejsou žádné. Návratnou je investice přibližně v horizontu deseti let,“ upřesnila Pelcová.

Dosluhující mantinely na ledovou plochu

Zpráva o postupné rekonstrukci těší i rodiče malých břeclavských hokejistů. „Určitě jsou na tom některé stadiony i hůř, ale mnoho z nich je na lepší úrovni. Nedávno jsme byli ve Znojmě a Vyškově. Tam je zázemí pro kluky moc fajn,“ pochvalovala si například Radka Vlnková, jejíž syn David hraje v Břeclavi hokej již několik let.

Rekonstrukci považuje za důležitou mimo jiné i proto, že sportovci na ledě tráví skutečně hodně času. „Minimálně třikrát týdně jsou tréninky, točí se tam spousta dětí a pořádají se klubové i přátelské turnaje. Myslím, že i z jiných klubů potřebu opravy zimáku v Břeclavi vnímají a srovnávají,“ zmínila Vlnková.

Zajímavostí určitě je, že dosluhující mantinely hodlá vedení města ještě využít. Posloužit by mohly na hřišti v Nádražní ulici v místní části Poštorná. „Kdyby přálo v zimě počasí a dostatečně by několik dní mrzlo, napadlo nás, že by zde pracovníci Technických služeb mohli nastříkat vodu. Hřiště by se pak rázem změnilo v ledovou plochu pro malé i velké,“ naznačil místostarosta Zemánek.