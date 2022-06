Z domu služeb moderní víceúčelová budova: Brumovičtí představují novou radnici

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: DeníkHrušečtí počítají s náklady okolo patnácti milionů korun. „Ve spodní části hasičárny bude dostatek místa pro parkování aut. Nahoře pak budou mít chlapi zázemí. Nynější zbrojnice se stavěla v sedmdesátých letech minulého století, současným parametrům už neodpovídá. Nová zbrojnice bude odizolovaná, aby v zimě nedocházelo k promrzání, zároveň by měla být i energeticky co nejméně náročná,“ popsal Babisz.

Chybět nebudou velké a prostorné šatny, sprchy, toalety a místnost k uskladnění dalších nezbytných věcí.