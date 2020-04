Zároveň i upozornilo na dodržování bezpečnostních opatření. Lidé musejí mít roušky, dodržovat u okénka diskrétní zónu a řídit se pokyny obsluhy. S omezenou otevírací dobou sběrného dvora musejí počítat Mikulovští.

Až do odvolání bude dvůr otevřený ve všední dny od osmi do dvanácti hodin dopoledne a od půl jedné do tří hodin odpoledne. V sobotu pak bude zavřeno.