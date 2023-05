Do pohorek se Hrdlička obuje v pátek 2. června. „Každý rok se snažím podílet na projektech, které mají pomoci potřebným. Přemýšlel jsem, jak můžu svoji charitativní činnost posunout dál a oslovit více lidí. Napadlo mě uspořádat expedici, nazval jsem ji Šlapeme pro Modrou vážku. Výpravu budou moct lidé sledovat prakticky živě každý den na sociálních sítích, a zároveň jí i někomu pomůžu,“ vypráví fotograf.

Z Břeclavi se vydá vlakem do Žiliny, kde se k němu přidá kamarád ze Slovenska. Už společně pak půjdou od Dukelského průsmyku ze severovýchodu Slovenska až k bratislavskému Devínskému hradu.

„Naší cestou chceme propagovat sbírku na portále Donio. Konkrétně jde o to, abychom sehnali dvě stě padesát tisíc na projektovou dokumentaci stacionáře. Spočítali jsme si, že když půjdeme denně tak dvaatřicet kilometrů, vyjde nám to na šestadvacet dnů kochání se přírodou,“ usmívá se Hrdlička.

Z náročnosti trati obavy nemá. Chodit je zvyklý. „Nechávám tomu volný průběh, nijak zvlášť netrénuji. Prošel jsem si Vysoké Tatry, několikrát i Šumavu. Denně jsem schopný ujít čtyřicet i pětačtyřicet kilometrů,“ vypočítává nadšenec.

Proto je mu jasné, že s jedněmi botami si nevystačí. Přibalit plánuje i lékárničku včetně dostatku náplastí. „Pohorky si beru kvůli ztíženému terénu. Počítám s tím, že na asfaltové úseky budu využívat nižší sportovní boty,“ zmiňuje muž.

Zhruba čtvrtinu pokoje mu více než týden před odjezdem zaplnila výbava. „Věci si s sebou bereme asi na čtyři dny dopředu. Z jídla nesmějí chybět instantní potraviny, sušené maso a energetické a iontové nápoje. Zapomenout doma nesmíme ani kvalitní stan, karimatku, dobrý spacák, batoh a oblečení opět tak na čtyři dny,“ vyjmenovává Hrdlička.

A jak to budou mít s praním či osobní hygienou? Tvrdí, že s sebou berou ekologický prostředek k umývání těla i praní prádla. „Oblečení si vždy ručně přepereme někde u pramene a uschnout je necháme na batohu. Pochopitelně počítáme i s tím, že sem tam přespíme někde v kempu. Kvůli sprše,“ zmiňuje břeclavský fotograf.

Sbírka na podporu stacionáře na Doniu trvá už několik týdnů a skončí s posledním červnovým dnem, kdy by se měla výprava opět pomalu vracet domů.

„Hodně lidí se mě ptá, proč to vlastně dělám. Cítím to tak. Lenka Černá, zakladatelka Modré vážky, je moje kamarádka. Sama má autistického syna. Vidím proto do problematiky trošku více a vnímám i situaci v tomto státě. Zkrátka pro naše děti musím bojovat,“ shrnuje rázně, ale optimisticky, Hrdlička.