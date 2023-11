Pomoci potřebným lidem v nouzi mohou lidé v Hustopečích na Břeclavsku. Tamní farnost se zapojuje do Národní sbírky potravin.

Sbírka potravin. Ilustrační snímky. | Foto: se souhlasem Města Znojmo

Vybrané potraviny poputují přímo do Hustopečí. „Jsou určené lidem v nouzi, bez domova, samoživitelům s dětmi v těžké situaci i jednorázovým případům akutní nouze,“ sdělili organizátoři na sociálních sítích.

Sbírka se uskuteční ve dvou dnech. V pátek 10. listopadu pod věží kostela svatého Václava na Dukelském náměstí v Hustopečích od dvou do šesti hodin. Kdo nestihne páteční termín, k dobrým skutkům bude mít prostor ještě po celou sobotu 11. listopadu. Darovat potraviny či drogerii lze na faře mezi devátou ráno a sedmou večer. Nebo mohou lidé přizpůsobit místo sobotního nákupu. V Kauflandu v Hustopečích lze ponechat zlomek nákupu pro potřebné, a to od osmi do šesti hodin.

Zdroj: Youtube

Jaké potraviny je vhodné darovat do sbírky?

konzervy a zavařeniny, instantní polévky,

trvanlivá mléka, oleje, sirupy

těstoviny, rýže, mouka, sypké směsi

drogerie a hygienické potřeby

dětská výživa a potřeby pro děti

sušenky nebo piškoty

Lidé v Hustopečích nakupují v novém Kauflandu. Podívejte se, jak vypadá uvnitř

Nepřehlédli jste další aktuality na našem webu?

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Policejní pes u Lanžhota zranil malou dívku, zvíře šlo po převaděči migrantů