Klentnice - Po práci chodí ven na procházky nebo na kávu. Může si to dovolit. Danuše Muchová z klentnického zařízení Srdce v domě si na to vydělá. Pracuje v mikulovské knihovně.

Danuše Muchová z klentnického zařízení Srdce v domě pracuje v mikulovské knihovně. | Foto: DENÍK/Tereza Hunkařová

„Pomáhám i v domě. Třídím prádlo a nosím koše. To mě baví. A chodím do zahrady. Přece nebudu sedět jak buchta, potom se tloustne," usmívá se Danuše Muchová, pětačtyřicetiletá žena s mentálním postižením.

V Klentnici žije asi od roku 1978, nikdy však nepracovala. Od června do září spolu s dalšími třemi obyvateli zařízení pracovala v Autokempu Merkur v Pasohlávkách. „Učila se jak pracovat, uklízet chaty, záchody i pláž. A osvědčila se. Od října tak pravidelně každé úterý a čtvrtek jezdí do mikulovské knihovny uklízet. Pracuje sedm a půl hodiny týdně a dostala smlouvu na rok. Je to velký úspěch," říká s nadšením ředitel klentnického zařízení Srdce v domě Zbyněk Tureček.

Těší se na Vánoce

O spolupráci se jednalo poměrně dlouho. Velkou roli sehrálo to, že si paní Danuška, jak jí všichni říkají, zažila pracovní návyky už v Pasohlávkách. „Po pár týdnech se naučila potřebné samostatnosti a pomáhá i při akcích, kde vaří kávu nebo umývá nádobí, což ji baví a je velmi spokojená," tvrdí vedoucí knihovny v Mikulově Ilona Salajková, která si spolupráci velmi pochvaluje.

Paní Danuška je velice spokojená a ráda, že má jak trávit volný čas. Zároveň si také vydělá, což je pro ni velmi důležité. „Může si koupit, co potřebuje. A ukazuje i dalším klientům zařízení, že je možné se něco naučit," vysvětluje Lenka Hrubá Rážová, která nadšené klientce pomáhá s organizací práce a učila ji do zaměstnání také dojíždět. „Sama cestuju sem a tam, tam a sem. Dvakrát jeli se mnou a pak už jsem se to naučila sama. I poznávat číslo autobusu. A včera jsem si zaplatila výlet na hokej. Na Kometu. Ti kluci jezdili jak fretky," povídá Muchová.

Jako součást osobního rozvoje a pro případ, že by potřebovala pomoci či poradit s něčím v zaměstnání, dostala mobilní telefon. „Zatím mi to jde pomalu, ale když už jsem se naučila všechno ostatní, tak snad i toto se naučím," doufá klientka Srdce v domě.

Za další výplatu si koupí halenku nebo kalhoty. „Včera jsem si koupila červený svetr se dvěma knoflíky. I barvu na vlasy. Fialovou, tak snad mi bude slušet," svěřuje se žena, která už se podle svých slov nemůže dočkat nakupování dárků a Vánoc.