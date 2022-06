Svoji pouť Srdcem bez obalu, jíž opíše pomyslnou trajektorii srdce uprostřed České republiky, odstartoval minulou neděli v rodných Pardubicích. Namířeno má přes Vysočinu i do Brna nebo do Blanska. Doma ho přivítají po rovných patnácti dnech.

Sám v bezobalových obchodech, v nichž je k dostání například stáčená i sypaná ekologická drogerie, nebo i ořechy, mléčné výrobky, semínka, sušené ovoce, oleje, octy či těstoviny, nakupuje asi pět let. Na dávkování z velkých skleněných nádob do těch, které si zpravidla přinese s sebou, si zvykl rychle. „Ne všichni to tak ale mají. Řada lidí má ostych, neví, jak by vlastně měli nakupovat, a proto tam raději ani nezajdou. A to je škoda. Bezobalové obchody nezřídka upadají, ztrácejí zákazníky a nové se hledat nedaří. Mojí motivací je ukázat lidem touhle cestou, ale i prostřednictvím blogu Bejkův mls nebo videí, že na tom vlastně vůbec nic není,“ zdůvodňuje čtyřiatřicetiletý muž, který je původním povoláním radiotechnik.

Hlavním výstupem cesty má být dokument se záběry z putování, ale třeba i sestřihem rozhovorů s provozovateli a majiteli tohoto speciálního typu prodejen.

Jeden z cílů vysoký vousatý chlapík na koloběžce splnil. Zaujal a strhl na sebe pozornost. „Lidé jsou zvědaví, zajímavé je, že zatím nejvíce na Sedlčansku. Ptají se především na tři věci. Na mou výšku, tedy 194 centimetrů, pak na městskou koloběžku a krosnu,“ směje se sympatický mladý muž.

Putuje sám. Manželku, která ho v jeho cestě podporuje, nechal doma. „Spím na divoko vždy někde v lese pod celtou. Moc předem neplánuji, jen se pokaždé ke konci dne podívám do mapy, zda je v blízkosti deseti kilometrů nějaké vhodné místo k přespání,“ přibližuje Shejbal.

Dostane i výslužku

Svoji bezobalovou filosofii se snaží provozovat i během náročného putování republikou. „Na zádech v krosně mám zásoby z bezobalových obchodů, především v papírových pytlíčcích. Každý den se snažím jíst jedno větší jídlo. Energii na cestě pak doplním ořechy, sušeným ovocem, sušenkami nebo kokoskami. Mám s sebou taky dvě láhve na vodu. Jednu v krosně, ta je filtrační, třeba na vodu ze studánky či z řeky. Tu druhou pak v držáku koloběžky. Vodu si doplňuji taky u dobrých lidí v průbněhu cesty. Výslužky mi zase s sebou často dávají i provozovatelé bezobalů, které navštívím. Ovoce a zeleninu pak kupuji v menších místních obchodech po cestě,“ usmívá se rodák z Pardubic.

S nápadem propagace bezobalových obchodů seznámil provozovatele prodejen, které navštíví, předem. „Většinou byli nadšení, někdy i rozpačití a váhaví. Snad jen jeden obchod z patnácti mě odmítl,“ říká Shejbal.

Prvním cílem byl Jičín. Pokračoval do Mladé Boleslavi, Brandýsa nad Labem a do Prahy, kde navštívil vůbec první bezobalovou prodejnu v republice. „Zajímavé je, že majitel této prodejny mě oslovil sám. Bylo to moc příjemné setkání, společně jsme dokonce i vařili večeři. Po ní jsem nemusel řešit, kde v Praze či za Prahou přespím. Nabídli mi totiž nocleh v komunitních prostorách přímo v prodejně,“ líčí čtyřiatřicetiletý nadšenec.

V Sedlčanech se zase zastavil v pekárně, kde její majitelé nezkracují cestu pečení. „Vše dělají poctivě z kvásku, dokonce pořádají i kurzy pečení chleba, kde předávají dál svoje know how,“ vyzdvihuje muž, jenž přes Tábor a Jindřichův Hradec zamířil skrz Telč do Brna. „Právě v Brně se trajektorie srdce lomí. Odtud povedou moje kroky na Šumperk a domů do Pardubic,“ shrnul Shejbal, který v bezobalových obchodech nakupuje vše. Pouze pro zeleninu a ovoce ještě chodí do specializovaných prodejen.

Až při svém putování zjistil, jak na tom prodejci z bezobalových prodejen v jednotlivých městech Čech a Moravy vlastně skutečně jsou. „Někteří se drží zuby nehty i proto, že je bezobal neživí, mají totiž jiný byznys. Pak je zase skupina, která se drží těsně nad vodou, a kterou to živí. No a pak jsou tady ještě ti, co jsou v pohodě, ale vidí citelný úbytek zákazníků, především v posledním roce. Řeší, co dál. Výhled je totiž nejistý,“ shrnuje muž na koloběžce.