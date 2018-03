Sedmdesát let v uniformě. Stoletý hasič dostal vyznamenání i koštýř

Management - Management Manažer 25 000 Kč

Řídící pracovníci v oblasti životního prostředí SPECIALISTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - JUNIOR. Požadované vzdělání: vysokoškolské. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 25000 kč, mzda max. 35000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: 19.9/13.6.2017 - v případě zájmu prosím vložte Váš životopis přes web. stránky http://web.fosfa.cz/cs/lide/kariera/vlozit-zivotopis. VŠ vzdělání přírodního směru nebo ochrana životního prostředí, alternativou může být i chemicko - technologické, praxe min. 2 roky na obdobné pozici, zkušenosti s podnikovou ekologií podmínkou, orientace v REACH legislativě výhodou, interní auditor dle ISO 14001 výhodou, uživatelskou znalost práce na PC (především MS Office), Lotus Notes a SAP výhodou, ŘP sk. B, AJ aktivně (úroveň B2), organizační, komunikační a vyjednávací schopnosti. Podmínkou pro zařazení do výběrového řízení na tuto pozici je vyplnění on-line testu z AJ, který Vám bude ihned po ukončení registrace odeslán na Vámi uvedenou e-mailovou adresu. V případě nevyplnění testu do 24 hodin od obdržení, nebude Vaše žádost posouzena., Místo výkonu práce: Břeclav - Poštorná. Pracoviště: Fosfa a.s., Hraniční, č.p. 268, 691 41 Břeclav 4. Informace: Fosfa a.s, .