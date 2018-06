Sedmdesát milionů? Přestavbu bývalé zbrojnice prodraží podzemní depozitář

Mikulov – Velikášský projekt s nesmyslně rozsáhlými prostory pod zemí. Tak se vyjádřil o podobě plánované městské knihovny a galerie moderního umění mikulovský opoziční zastupitel Vojtěch Jedlička. „Nechci blokovat přestavbu bývalé hasičské zbrojnice, ale projekt galerie se mi nelíbí. Je zbytečně drahý,“ řekl politik.

Budova bývalé zbrojnice hasičů v Mikulově.Foto: DENÍK/Veronika Schallenbergerová

Tým projektantů odhadl náklady na sedmdesát milionů korun. „Vadí mi hlavně návrh obrovských depozitářů pod úrovní povrchu. Rozhodnutí o umístění knihovny ale respektuji,“ dodal Jedlička.



Nesouhlasil s navýšením výdajů na zpracování projektové dokumentace o milion a půl. „Připravme projekt jen pro stavební povolení, o dalším ať se rozhodne až po říjnových volbách,“ nadnesl zastupitel.

Projekt městské knihovny a galerie∙ Bývalá hasičská zbrojnice se má přeměnit na městkou knihovnu a galerii moderního umění.

∙ Studii zpracoval architekt Igor Salcer a jeho tým.

∙ Odhad nákladů je sedmdesát milionů korun.

∙ Mikulovští navýšili rozpočet na zpracování projektové dokumentace ze dvou milionů na tři a půl.



Podle mikulovského starosty Rostislava Koštiala ale lidé nemusejí mít obavy, že projekt po volbách zůstane v šuplíku. „Hledáme cesty, jak novou knihovnu s galerií postavit. Jsou potřebné, už jsme se na tom na zastupitelstvu několikrát shodli. Věřím, že i příští zástupci města to budou vidět stejně,“ sdělil Koštial.



Podle vedení radních se zatím nerýsuje přílišná šance na získání dotace pro multifunkční centrum. „Na konci roku to ale může být jinak,“ podotkla místostarostka Marie Leskovjanová.

Myslí si, že by městskou knihovnu s galerií v ulici Svobody mohla v budoucnu propojit s Náměstím nová odpočinková zóna v místě tenisových kurtů.



Pro stavbu je třeba Miroslav Varmuža. „I když do knihovny nechodím, pokud se postaví na místě zbrojnice, bude to lepší, než kdyby budova zůstala bez využití,“ uvedl Mikulovan.



Představitelé radnice počítají s tím, že galerie moderního umění se stane i depozitářem pro díla výtvarného sympozia „Dílna“.



Galeristka a opoziční zastupitelka Sylva Chludilová však není přesvědčená o nutné potřebě nové galerie výtvarného umění pro město. „Knihovna si zaslouží větší prostor, ale jinak bychom se měli věnovat spíš dopravní situaci, která je v Mikulově hlavně přes léto šílená,“ řekla již dříve.



Bývalá zbrojnice čeká na využití už několik let. V minulosti ji vedení města marně nabízelo k prodeji. O budoucnosti rozhodovali i lidé v referendu.