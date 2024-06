Senátoři, poslanci, zástupci Ministerstva zemědělství, financí, zdravotnictví, životní prostředí a také vinaři probírali v úterý 25. června otázky budoucnosti celého vinařského odvětví. Debatovali rovněž o spotřební dani na tiché víno či o přínosu vinařského řemesla. Za horní komoru se diskuze zúčastnili senátoři Rostislav Koštial a Jan Pirk, úvodní slovo pronesl ministr zemědělství Marek Výborný.

„Panelová diskuse proběhla na téma aktuální problematiky vinařství a vinohradnictví v České republice. Mezi hlavní témata bezpochyby patří diskuse na zavedení nesmyslné spotřební daně na víno, která by jednoznačně poškodila celý vinařský sektor. Česká republika by se stala jedinou zemí ve vinařské Evropě, která by měla spotřební daň na víno. To by naše vinaře jednoznačně poškodilo vůči ostatním evropským vinařům. To přeci nemůže nikdo dopustit,“ uvedl Rostislav Koštial.

Kromě spotřební daně na tiché víno byly dalšími tématy diskuse víno jako historická součást zdravého životního stylu a evropské kultury a přínos vinohradnického řemesla hospodářství i životnímu prostředí.

„Víno provází lidstvo od nepaměti. Původně se pilo, i protože bylo mnohem zdravější než často kontaminovaná voda. Postupně se ale ukázalo, že přiměřené pití vína je jedním z prostředků chránící před cévními chorobami,“ řekl člen senátního zdravotnického výboru a kardiochirurg Jan Pirk.

Deník psal o následcích letošních mrazů ZDE.

Podle jeho slov již v osmnáctém století prokázal jeden patolog, že při pitvách zemřelých ve střední Evropě se často nalézalo postižení věnčitých tepen, na rozdíl od Středozemního moře. „A později i přední světové kardiologické společnosti, jako například Americká nebo Světová zdravotnická organizace studiemi prokázaly, že přiměřené pití vína je jedním z pozitivních činitelů, přispívajících k lidskému zdraví, pokud člověk nemá nějaké kontraindikace k jeho pití,“ dodal Pirk.

Diskuze se zúčastnili i zástupci Vinařské unie ČR a Společnosti Valtické vinné trhy. „O vinohrady se však musíme dál trpělivě starat, aby nám dali úrodu i další rok, nebo holt až to příroda dovolí. Přírodu musíme a chceme respektovat. No a ten, kdo si myslí, že alkohol je jen jeden, tak ať vyleze ze své ,bubliny‘ a přijede se podívat k nám na jižní Moravu. Prvně na mrazem zničené vinohrady a pak na vlakové nádraží, kde jsou zaparkovány cisterny s lihem,“ sdělil na závěr předseda společnosti Valtické vinné trhy a viceprezident Vinařské unie ČR David Šťastný.