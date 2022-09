Novinka s podtitulem Život zalitý sluncem, kterou produkoval mikulovský vinař a farmář Tomáš Vican, zatím totiž u místních naráží spíše na kritiku. „Opět jsme pracovali i s nadsázkou. Dvojice se třeba vydává sbírat houby, které na Pálavě vůbec nerostou. Nejde o cestopis ani dokument, je třeba seriál brát s nadhledem,“ upozornil přitom už předem pro Deník Rovnost Vican.

Lidem vadí neautentický dialekt, který vnímají i jako zesměšňování. „Myslím, že téma karikatury Moravák versus Pražák už je díky Bobulím a Vinařům vydojené, takže je možná na čase vymyslet další formát. Třeba Kriminálka Pálava, to tady ještě nebylo,“ okomentovala s nadsázkou například folkloristka Michaela Juráčková z Moravské Nové Vsi.

Nejvíce jí vadila především mluva herců, z nichž mnozí mají k jihu Moravy velmi blízko. „Možná kdyby mluvili spisovně, vyznělo by to lépe. Vlastně mi ani tak moc nevadí to vyobrazení Moraváka jako vidláka, který jen koštuje víno. Přijde mi, že se občas i tak sami stylizujeme. Hodně mi ale vadí to humpolácké pojetí. Nářečí, nad kterým by člověk z Moravy opravdu zaplakal. Kdyby si alespoň přizvali někoho místního, kdo o tom něco ví. Pro herce přece nemůže být problém se nářečí naučit tak, aby znělo aspoň trošku autenticky,“ kroutila hlavou žena.

Stupidní polomoravština

Podobně hovořil i Michal Sládek z Čejkovic. „Bylo to opravdu něco hrozného. A to jsem divák, který hledí i na kdejakou blbinu. Na tohle jsem se ale dívat nevydržel. Jediný Bolek Polívka mluví přirozeně. Viděl jsem i seriál Vinaři, nakonec se mi docela líbil, když si odmyslím tu naprosto stupidní polomoravštinu. Počítám se za moravského patriota a to, jak se v seriálu Pálava mluví, je strašné,“ přitakával muž.

Někteří srovnávali Vicanovu Pálavu s trilogií režiséra Zdeňka Trošky Slunce, seno. „Nemůžu si pomoct, ale nezaujali mě ani Vinaři, ani Pálava. Oba seriály mi přijdou neautentické. Nezobrazují to, jaký život u nás je, ale jak si jej představují v Praze. Často to dávám do kontrastu třeba s filmy Slunce, seno, které natočil člověk, který v jihočeských Hošticích skutečně žil, a v nichž půlku postav ztvárnili místní. Proto se lidé, co na vesnici žijí, v těchto postavách vidí a přikyvují, že to tak na venkově opravdu funguje,“ domnívá se student, budoucí učitel a hudebník Vojtěch Antoš z Velkých Pavlovic.

Folkloristka Juráčková mu přitakávala. „Slunce, seno je přirozenější už tím, že tam postavy mluví skutečným místním nářečím. Kdežto postavy v těchto moravských seriálech hovoří nějakou divnou směskou hanáckého nářečí, spisovné češtiny a výrazu tož, což musí rvát uši každému, kdo v okolí Pálavy žije. Už seriál Vinaři mi přišel jako solidní bizár. Když běžel v televizi, žila jsem v Praze a pořád se mě tam někdo vyptával, jestli to tak na Moravě opravdu máme. Nevěděla jsem, jestli se smát, nebo brečet. A to jsem viděla jen jeden díl. No a Pálava už je jen vymlácená sláma,“ pokračovala mladá žena.

Především rodiny vinařů pak byly po zhlédnutí prvních dvou dílů Pálavy jako v Jiříkově vidění. „Trošku se děsím, když si pomyslím, že nás takto opravdu vidí Pražané. Od doby Vinařů jsme se tedy ani tímto seriálem moc neposunuli,“ smála se například Magdalena Horáčková z Rakvic.

Propagace kraje

Jiní zase seriál pro změnu z principu sledovat nechtějí. „Musím se přiznat, že jsem neviděl ani Vinaře, ani Bobule. A nedíval jsem se ani na Pálavu. Seriály tohoto typu raději nevyhledávám a vůbec nesleduji,“ zareagoval například vinař a sommelier Marek Babisz.

Čísla však podle představitelů televize hovoří o tom, že premiérové díly seriálu skutečně zaujaly. „Kritériem úspěchu je pro nás vždy divácká sledovanost. A máme radost, že si seriál Pálava vedl první večer opravdu skvěle. Zvítězili jsme nad konkurencí ve strategické obchodní cílové skupině Primy mezi patnácti až devětašedesáti lety s 677 tisíci diváky, a i u mladší věkové skupiny mezi patnácti až čtyřiapadesáti lety, kde si Pálavu dokonce pustila více než čtvrtina diváků sedících u televize,“ pochvalovala si Gabriela Semová z tiskového oddělení televize Prima.

Dodala, že za úspěchy pravděpodobně stojí jak atraktivní herecké obsazení, tak i krásné záběry z jižní Moravy.

Co však všichni, které Deník Rovnost oslovil, shodně ocenili, byly neopakovatelné záběry krajiny z okolí Pálavy. „Na jednu stranu je tedy seriál vlastně jakousi propagací našeho kraje. To se musí nechat,“ připustila třeba Juráčková.

Stejný názor měla i galeristka Jitka Vojtková. „Je to dílko hrozné a odstrašující. Jen záběry z dronu na krajinu opravdu stojí za to. Věřím, že se štáb alespoň při natáčení bavil. Je mi hrozně líto, když se filmařům dílo nepodaří. Tady pokus o srandu za každou cenu zkrátka nevyšel,“ povzdychla si Břeclavanka a manželka malíře jižní Moravy Antonína Vojtka.

VÍCE O SERIÁLU PÁLAVA – ŽIVOT ZALITÝ SLUNCEM



* Dvanáctidílný seriál z prostředí jihomoravských Pavlovských vrchů vysílá televize Prima. Premiéra byla v pondělí 29. srpna.

* Hlavními postavami je pětice kamarádů, která prožije dobrodružství mezi vinicemi na jihu Moravy. Tvůrci upozorňují, že nejde o pokračování seriálu Vinaři, ale netají se tím, že na něj novinka volně navazuje.

* Producentem seriálu je ekonom, mikulovský vinař a farmář Tomáš Vican, jenž stojí za vinařskou trilogií Bobule, seriálem Vinaři, ale i filmy Lidice a Bajkeři. Jedním ze scénáristů a režisérů je Petr Kolečko, tvůrce úspěšných seriálů Okresní přebor a Most!

* Divákům se v novém seriálu představí plejáda moravských herců a patriotů. Včetně asi nejznámějších Bolka Polívky, Michala Isteníka nebo Hany Holišové. Nechybí ani Pavel Nečas, který na jihu Moravy vyrůstal.

* Tvůrci zdůrazňují, že pětadevadesát procent záběrů tvoří exteriéry včetně krásných pohledů z dronu.

* Filmaři při natáčení navštívili lokace na Břeclavsku, v okolí Sedlece a Valtic, v Novém Přerově, Mikulově, v Lednici, kolem lednických rybníků nebo na Mušlově u Farmy Pálava.