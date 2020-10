Převzala ji za přítomnosti ministra zdravotnictví Romana Prymuly z rukou bývalé první dámy Dagmar Havlové, jejíž nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97 projekt zaštiťuje.

„Považujeme to za obrovský a významný úspěch, ke kterému moc blahopřejeme. O to cennější je, že paní Kunová získala cenu jako vůbec první sestra ze sociální oblasti za dvacet let trvání ankety,“ okomentoval ředitel domova David Malinkovič.