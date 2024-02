V havarijním stavu byla hradba ve východní části zámeckého areálu v Mikulově. Kvůli stále se zvětšující prasklině dokonce hrozilo její zřícení. Nyní je už zeď opravená. Správa zámku na ni od kraje dostala 3,45 milionu korun.

Východní část hradeb mikulovského zámku už je opravená. | Video: Deník/Iva Haghofer

Pomocí speciálních kotev zafixovali řemeslníci část východního opevnění mikulovského zámku. Statika hradeb byla kvůli stále se zvětšující prasklině porušená a zeď hrozila zřícením.

Oprava, která stála okolo čtyř milionů korun, už je hotová. Deníku to sdělil Petr Kubín, ředitel Regionálního muzea v Mikulově, které památku spravuje.

„Firma musela instalovat kotvy, které hradby zpevnily a provázaly je s podložím. Dá se říci, že tak ten bastion zafixovaly. Kromě těchto prací došlo taky na správku spár a omítek. Akce je už ukončená, vyúčtovaná a teď jen zbývá, aby si řemeslníci složili lešení,“ prozradil Kubín.

Opravu bylo nutné řešit urgentně. Stav bastionu monitorovali odborníci delší dobu. „Hrozilo totiž úplné sesunutí hradeb, což by bylo fatální a přineslo by to mnohem větší náklady na rekonstrukci,“ uvedl ředitel.

V proluce pod hradbami má navíc vyrůst v nejbližší době bytový dům. „Pokud bychom nepřistoupili k opravě, značně by to zkomplikovalo přístup ke zdivu a v případě sesuvu by mohlo dojít k poškození nové stavby,“ uvedla už loni na dotaz Deníku mluvčí kraje Alena Knotková.