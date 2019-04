V jednom z nich stojí usměvavý mladík nad lahvemi vína. "Tato akce je pro Vinařství Jana Zapletala již tradicí, jezdíme sem z blízkých Valtic každoročně. Letos opět příliš nevyšlo počasí, ale jinak je to moc podařené," říká mladík, který se představil jako Marek.

Na pódiu mezitím už své umění předvádějí šikovní malí tanečníci a tanečnice z dětských folklorních souborů. I diváci se do Mikulova sjeli z široka daleka, často je kolem slyšet i angličtinu. Z polského Krakowa přijeli Aňa a Kacper, kteří jsou v Mikulově na dovolené a o dnešní akci ani nevěděli. "Je to pro nás první zkušenost s folklórem jižní Moravy. Kroje i hudba jsou dost podobné našim lidovým v Polsku, což je zajímavé. Ochutnávali jsme i víno od stánkařů, je výborné, jsme Mikulovem okouzleni," pochvaluje si Aňa.

Další kolemjdoucí je ze Slovenska. Jakoby se do Mikulova sjela celá střední Evropa. "Přijela jsem sem s přáteli, protože se mi líbí, že se tu udržují krásné folklórní tradice. Jsem ráda za lidi, kteří se věnují mladým a vedou je k zachovávání lidové tvořivosti. A co se týče stánků, i když je teprve deset ráno, už mě to přitáhlo k vínu a nestěžuji si," komentuje s úsměvem dění Lubica Moravcová.

Všude kolem se to hemží dětmi v různorodých krojích. Je na nich vidět, že i ony si to tu užívají. "Jsme zde poprvé a moc se nám tu líbí, i když cesta z Líšně byla docela dlouhá. V rámci našeho představení jsme tančily i zpívaly, podle ohlasu obecenstva i našeho pocitu se nám to povedlo. Teď půjdeme ochutnat něco dobrého ze stánků, než budeme vystupovat znova," svěřují se se svými dojmy Anička Kamenická a Klárka Blatná ze souboru Líšňáček.

Také Viktorie Jandová a Veronika Kovaříková z mikulovského Pálavánku vypadají nadšeně, i když jsou trochu nervózní, protože jejich vystoupení teprve přijde. "Chodíme do souboru už sedm let a vystupovali jsme tu pokaždé. Máme připravená dvě pásma, ve kterých zpíváme i tancujeme dohromady za doprovodu muziky. Je to tady fajn, už jsme si i něco koupily a ochutnávaly," povídají dívenky z Pálavánku jedna přes druhou.

Na pódiu se prostřídá mnoho skupin, jak s těmi nejmenšími, kterým není více než pět, šest let, tak s dětmi na hranici puberty. Program pokračuje i po obědě, kdy se dostane na starší vystupující.

Mikulovské Setkání má víc než třicetiletou tradici. "Právě díky tradici a ohlasu je Setkání čím dál úspěšnější. Návštěvníků rok od roku přibývá a rádi se vrací i účastníci. Některé místní soubory zde vystupují opakovaně, ale snažíme se vždy o nějakou obměnu, například dáváme prostor i zahraničním skupinám. S přípravami začínáme už několik měsíců předem, kvůli včasné domluvě s vystupujícími a sladění s kalendářem města Mikulov, který je velmi nabitý," povídá v krátké pauze mezi moderováním ředitelka pořádající Mikulovské rozvojové Petra Eliášová.

ELIŠKA BOHUNSKÁ

REBEKA ZIKMUNDOVÁ