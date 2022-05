Letos dodělávají v kempu několik nových chatek a v létě chtějí v tamních lagunách postavit na vodní ploše plavecká mola. Nedávno otevřené hřiště s herními prvky je už v obležení dětí. I když je voda ještě studená, břehy obou lagun i nedalekého jezera jsou v sobotu obsypaná stany a karavany. Grily jedou naplno, víno a pivo tečou proudem. „Udělali jsme si fajn výlet. Teď se chystáme grilovat. Maso je naložené, víno nalité. Pohoda,“ říká před jedním z obytných vozů Jaroslav Janík z Kroměříže.

Obnova autobusového nádraží ve Valticích: dělníci teď opravují kanalizaci

O kousek dál posedávají u vody desítky lidí a opalují se. Někteří napjatě sledují na vodní hladině jízdy wakeboardistů. Tažení na lanech předvádí na prknech parádní kousky. Od jezer pod Pálavou vane čerstvý vítr a na hladině se objevují také windsurfaři. Po cestách v okolí proudí davy lidí, kličkují jezdci na elektrokoloběžkách a občas se o rozruch postarají posádky v rikšách. Na pódiu v centru Merkuru právě začíná svoje vystoupení zpěvák Raego. „Ahoj Pasohlávky!“ burácí z reproduktorů až někam k Mikulovu.

Po cestě se na kole s kamarádkou davem pěších proplétá také Michal. S partou přátel si šlápli pořádně do pedálů a do Pasohlávek dojeli až z Boskovic na Blanensku. V nohách tak mají asi osmdesát kilometrů. „Jezdíme sem každý rok. Část party dorazila auty jako záloha. Zpátky už pojedeme auty všichni. Dvoudenní festival si pořádně užijeme, zapaříme, popijeme. Páteční koncert Marka Ztraceného byl super. Škoda jen, že nezahrál písničku Sex s ex. Hulákali jsme si o ni, ale byli jsme moc vzadu a nebylo nás slyšet,“ hlásí mladík.

Plocha pod pódiem je v sobotu odpoledne z velké části ještě prázdná. Hlavní nápor fanoušků slibují až večerní koncerty vyhlášeného Walda Gangu, Pokáče a slovenské rockové úderky Desmod. „Páteční koncerty byly fantastické. Doufám, že to Walda Gang dneska pořádné rozbalí. Do Merkuru jezdíme několikrát do roka. Za vínem, na kolo, za odpočinkem a akcemi. Z Brna to máme kousek,“ usmívá se ve vinné uličce nad skleničkou s bílým vínem Marek Matyáš z Brna s manželkou Kristýnou.

Nikolčice: Dějiny obce přiblíží v nové knize od obecného kronikáře

Mezi stánky s vínem procházejí směrem ke koncertní ploše také manželé Vařákovi. Na jih Moravy dorazili už ve středu z Vysočiny. „Do Merkuru jezdíme od poloviny devadesátých let. Hodně se tu změnilo k lepšímu,“ říká Hana Vařáková.

Její muž Zdeněk má na sobě černé triko s logem kapely Walda Gang. „Na večerní koncert se moc těším. Zítra už ale musíme domů. Zapřáhnout karavan a pak zase do práce. To je průšvih. Tak si dnes to ještě chceme naplno užít,“ loučí se muž.

Za několik týdnů bude v autokempu Merkur v Pasohlávkách opět pořádně živo. Koncem května ho totiž ovládne Euro Bike Fest. Rebelskej fesťák, jak má být. „Motorky, zábava, koncerty, sport, workshopy a další vychytávky,“ lákají pořadatelé.