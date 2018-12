Sídliště osvětlí úspornější LED diody. Mikulov si slibuje statisícové úspory

Mechanici a opraváři nákladních automobilů OPRAVÁŘ SILNIČNÍCH MOTOROVÝCH VOZIDEL. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 25000 kč, mzda max. 30000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: 7.12./28.11/12.9.2018 - opravy nákladních vozidel a autobusů. Vyučen v oboru automechanik nebo osvědčení o profesní kvalifikaci "Mechanik nákladních vozidel a autobusů" (kód: 37.3.5.3), praxe výhodou, ŘP min. sk. B, sk. C, CE výhodou, trestní bezúhonnost. KONTAKT: Hyklová Saskia Ing., tel.: 731 606 205, hyklova@bors.cz, Místo výkonu práce: Břeclav. Pracoviště: Bors servis s.r.o., Bratislavská, č.p. 2284, 690 02 Břeclav 2. Informace: Saskia Hyklová, +420 731 606 205.

Zemědělství, lesnictví a vodní hospodářství - Zemědělství, lesnictví a vodní hospodářství 110 Kč

Pomocní pracovníci v rostlinné výrobě DĚLNÍK, DĚLNICE V ZEMĚDĚLSTVÍ - ZAHRADNICTVÍ. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 110 kč, mzda max. 140 kč. Volných pracovních míst: 10. Poznámka: 7.12./5.11/18.4.2018 - práce ve sklenících. I základní vzdělání, dobrý fyzický stav, pracovní doba od 7.00 do 15.30 hodin (v letních měsících od 6.00, příp. od 5.00 hod.), vlastní doprava do práce nutná. KONTAKT: nejdříve dohodnou telefonicky schůzku s p. Jůvovou na tel.: 724 146 639, 519 363 914, mail: juvova@asjmorava.cz, Místo výkonu práce: Tvrdonice. Pracoviště: Jižní morava, a.s., 691 53 Tvrdonice. Informace: Marie Jůvová, +420 724 146 639,519 363 914.