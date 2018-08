Sídliště? Těžko průjezdná. Na vině jsou špatně parkující řidiči, tvrdí hasiči

Břeclav – Jen těžko průjezdná pro hasiče jsou sídliště v břeclavské Poštorné. Dokázaly to poslední testy. Proto hodlají zadat studii, která situaci pomůže řešit.

Cisterny břeclavských hasičů se těžce proplétají uličkami mezi rodinnými domky na sídlištích ve městě. Třeba nedávno při zkoušce na sídlišti ČSA v Poštorné.Foto: Město Břeclav/David Machovský

Má naznačit, jaká opatření lze udělat. „Například zda můžeme vybudovat nová parkovací místa a podobně,“ uvedl břeclavský místostarosta Svatopluk Pěček. Dodal, že upravit přerostlou zeleň či odstranit kameny u cest na svých pozemcích může město okamžitě.



Výsledky posledních kontrol sídlišť nebyly příliš uspokojivé. „Potřebujeme co nejrychleji přijet co nejblíž k zasažené budově. Mohl by být problém projet třeba s výškovou technikou,“ uvedl velitel břeclavských hasičů Tomáš Havlík. Podle něj vytvářejí z devadesáti procent problémy špatně parkující řidiči.





Místní situaci ale za kritickou nepovažují. „Ulice zas tak úzké nevnímám a problémy se špatně zaparkovanými auty jsou ojedinělé. Jsou tu větší bezpečnostní rizika, třeba v nedodržování povolené rychlosti. Přidal bych retardéry,“ řekl Martin Michalovič.



DOMINIKA SVOBODOVÁ