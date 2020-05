Byla středa devětadvacátého dubna, když záchranáři sdělili zdrcující informaci, že mladému pracovníkovi údržby po nehodě na dálnici D2 u Lanžhota již nedokázali zachránit život. Do auta silničářů narazilo nákladní auto. Mladík z Kobylí utrpěl vážná zranění, kterým na místě podlehl.

Transparentní účet

- Obec Kobylí zřídila transparentní účet na jméno místostarosty Vlastimila Jandy.

- Fungovat začal účet teprve před týdnem. Ke čtvrtečnímu dni bylo na kontě před šestadevadesát tisíc korun.

- Číslo transparentního účtu je 2701806663 / 2010 .

Oblíbený hasič po sobě zanechal partnerku a dvě malé děti. Vedení obce Kobylí se proto rozhodlo poskytnout truchlící rodině alespoň drobnou náplast na čerstvé bolavé rány. „Zřídili jsme transparentní účet, na který mohou lidé přispívat. Iniciativa vzešla od starosty, na kterého se lidé obraceli, že by chtěli rodině pomoci, ale že nevědí, jak,“ přiblížil místostarosta obce Vlastimil Janda.

Účet začal fungovat teprve před pár dny. Již nyní je na něm téměř sto tisíc korun. „Je nám jasné, že peníze mu už život nevrátí. Vlna solidarity nás překvapila. I když mi připadá, že tato podivná doba s sebou přece jen něco přinesla. A to chuť lidí pomáhat,“ zmínil Janda.

Mladík, který za tragických okolností přišel o život, pro něj ostatně nebyl cizí. „Učil jsem ho na základní škole. Byl to hodný a šikovný kluk. Ještě donedávna pracoval přímo v Kobylí, měl toho hodně, dělal od rána do večera. Práci u silničářů si našel proto, aby měl pevnou pracovní dobu a mohl se více věnovat dětem. Je to tragédie,“ zavzpomínal se smutkem v hlase místostarosta.

Obec Kobylí je garantem, že peníze, které lidé pošlou, skončí výhradně v rukou pozůstalých. „Dobu, do kdy mohou lidé pomáhat, jsme nestanovili. Účet zrušíme ve chvíli, kdy na něj přestanou přibývat peníze, nebo v okamžiku, kdy je bude rodina potřebovat,“ naznačil Janda.

Atmosféra v Kobylí je nyní ponurá. „Já jsem sice z Kobylí, ale osobně jsem ho neznal. Spousta mých přátel ale ano. Byl ve špatný čas na špatném místě s osudem, který bych nikomu nepřál. Všem děkuji za každou korunu, kterou pošlou. My pomáháme a pomáhat budeme dál. Překvapilo mě, že na transparentní účet přibývají peníze i od lidí, kteří vůbec nejsou z Kobylí,“ uvedl Marcel Mazáč, který mimo jiné mobilizoval na facebooku skupinu, jež po celou dobu koronaviru zdarma tiskne štíty pro zdravotníky.