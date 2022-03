První část uzavírky potrvá až do 15. května. Řidiči, kteří jedou na Břeclav, musejí sjet z kruhového objezdu u Rakvic a uzavřený úsek objet přes centrum obce. Napojit na silnici 425 se pak mohou až v Podivíně. „Předpokládáme, že do 15. dubna bude tento úsek hotový a auta do pěti tun již nebudou muset jezdit po objízdné trase přes Rakvice, ale po silnici třetí třídy 42227 a pak už stejně přes Podivín,“ přiblížil Libor Olšák, vedoucí investičního úseku oblasti Jih ze Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje.