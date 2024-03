„Začít bychom chtěli, jakmile to půjde. Možná i dříve než v srpnu,“ prozradil Deníku Libor Olšák, vedoucí investičního úseku Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje .

Aktuálně nechávají zpracovat projektovou dokumentaci pro provádění stavby . Jakmile budou mít papíry s razítkem v ruce, hodlají silničáři vysoutěžit zhotovitele a do stavby za zhruba jednatřicet milionů korun se hned pustit.

Poslední neopravený úsek silnice vedoucí do srdce Lednicko-valtického areálu. Tak o cestě z Charvátské Nové Vsi do Lednice hovoří lednický starosta Stanislav Straškrába. Vítá proto opravu více jak 2,3 kilometru dlouhého úseku, kterou by krajští silničáři rádi zahájili už letos v srpnu. Hotová má být v listopadu.

Silničáři nejprve odfrézují zhruba sto milimetrů asfaltového souvrství, provedou lokální vysprávky a zalijí trhliny. „Poté položíme dvě asfaltové vrstvy na spojovací postřiky. Součástí akce je i pročištění stávajících příkop, výškové dopojení komunikací i sjezdů, zřízení nezpevněné krajnice, osazení směrových sloupků a doplnění vodorovného dopravního značení,“ vyjmenoval Olšák.

Vynechají rekonstrukci hráze

Co však silničáři vynechají a provádět nebudou, je rekonstrukce hráze Mlýnského rybníka naproti kempu Apollo. Důvodem je havarijní stav jeho konstrukce.

„Vynechat musíme asi pět set metrů hráze. Dle diagnostiky vozovky je totiž konstrukce opravdu neúnosná a je nutné ji úplně vyměnit. To je ovšem věc, na kterou potřebujeme stavební povolení. Taková oprava vyžaduje kompletní přípravu, i proto jsme ji do opravy silnice nezahrnuli,“ zdůvodnil vedoucí investičního úseku krajských silničářů.

Rekonstrukce hráze bude nejen náročnější, ale také výrazně nákladnější. „Kdybychom úsek přebalili tak jako ostatní, rozpadlo by se nám to. Opravdu je nutné vše do budoucna pečlivě připravit,“ dodal Olšák.

Oprava silnici vedoucí z okresního města neuzavře. Řidiči i cyklisté se však musejí připravit na dopravní omezení. „Předpokládám, že rekonstrukci budeme provádět po polovinách a provoz povedeme vždy jedním jízdním pruhem. Řídit ho budou semafory. A to vždy v určitých úsecích o délce sedmi set až sedmi set padesáti metrů,“ přiblížil Olšák.

Původně zvažovali celou novou silnici

Že se po letech snah dostane na opravu úseku mezi Charvátskou Novou Vsí a Lednicí těší i břeclavského starostu Svatopluka Pěčka. „Jsme moc rádi, bojovali jsme o to delší dobu. Ta cesta je opravdu hrozná. Původně bylo v plánu připravit projekt celé nové silnice, která se měla před Apollem narovnávat. Bohužel to ale nevyšlo s výkupem pozemků, takže nám zůstává před Apollem známé esíčko,“ připomněl dřívější snahy Pěček.

Jako o posledním a velmi vytíženém dopravním tahu ve špatném stavu hovořil o silnici z Břeclavi do Lednice i Straškrába. „Cesta si opravu zaslouží, vždyť je to spojnice do okresního města. Množství turistů, kteří k nám přijíždějí, návštěvu Břeclavi nevynechá. Místní i oni si zaslouží, aby jezdili po silnici v dobrém stavu,“ nechal se slyšet.

Zdroj: Deník/Iva Haghofer

Oba starostové se shodují, že je škoda, že se rekonstrukce nedočká i hráz Mlýnského rybníka. „Mrzí mě to, protože zrovna hráz je vůbec nejhorší částí celého úseku. Ovšem rozumím tomu, že se musí její oprava důkladně připravit a pak provést. Věřím, že se podaří kvalitně, a že zde snad budou pak mít větší prostor i chodci a cyklisté, kterých je v okolí kempu a rybníka opravdu hodně,“ poznamenal Straškrába.

Podobně mluvil i Pěček. „Silničáři nám řekli, že kdybychom čekali na nový projekt opravy hráze, dříve jak za tři roky by k tomu nedošlo. Proto si myslím, že tato varianta, která přijde, je nyní nejlepším řešením. Hráz se prozatím aspoň polepí,“ doplnil.