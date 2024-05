Vytížený most v Poštorné, nájezd na dálnici D2 u Hustopečí, ale i cesty připomínající tankodrom u Lednice, v Hustopečích či v Zaječí. Státní i krajští silničáři naplánovali na letošní stavební sezonu hned několik velkých oprav silnic i mostů na Břeclavsku. S řadou z nich začnou ještě v létě.

Omezení dopravy na Břeclavsku. Velkých oprav se dočká rozbitá silnice v Zaječí

Nejbližší plánovanou investicí krajských silničářů je rekonstrukce více jak čtyři kilometry dlouhého úseku silnice druhé třídy číslo 421 u Zaječí. Pokud vše půjde tak, jak má, mohly by práce začít už v červnu. Trvat by měly přibližně do září roku příštího. Odhadované náklady hovoří o sto dvaašedesáti milionech korun.

„Začátek rekonstruovaného úseku je asi osmdesát metrů vzdálený od křižovatky se silnicí druhé třídy číslo 425. Končí pak u cedule značící výjezd z obce,“ popsal Deníku Libor Olšák, vedoucí investičního úseku Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje. Z oprav je vyjmutý již zrekonstruovaný most. Nový bude ale mostní objekt.

Zdroj: Deník/Iva Haghofer

Podle Zaječských začne oprava doslova za pět minut dvanáct. „Už včera bylo pozdě. Některými úseky jezdit je opravdu hrozné, místy je to na rozbití auta. Lituji především řidiče autobusů, především v zimě je to jedna velká katastrofa,“ kroutila hlavou například Kateřina Fialová.

Z dlouhotrvající uzavírky obavy nemá. „Vše zlé je pro něco dobré. Musíme to vydržet, do Zaječí přece nevede jen jedna cesta. Hlavní je, že se tady něco děje. Protože – na rovinu – Zaječí je navštěvovanou a oblíbenou vinařskou obcí, ale vzhledově je to jedna velká tragédie,“ nechala se slyšet.

Oprava více jak čtyřkilometrového úseku silnice vedoucí i obcí Zaječí odstartuje pravděpodobně v červnu.Zdroj: Deník/Iva Haghofer

Další tři opravy by krajští silničáři rádi zahájili v srpnu. A to rekonstrukci téměř kilometr dlouhého úseku na průtahu Hustopečemi, která by měla spolknout 20,8 milionů korun, opravu cesty mezi Velkými Němčicemi a Křepicemi za 15,2 milionů korun či opravu silnice mezi Břeclaví a Lednicí. Ta má vyjít na jednatřicet milionů korun.