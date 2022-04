Zatímco některé opravy již začaly, jiné se teprve chystají. „V břeclavském okrese máme pro letošek naplánovaných celkem šest staveb včetně dvou mostů. Čtyři na silnicích druhé třídy a dvě stavby na silnicích třetí třídy,“ přiblížil Roman Hanák, ředitel Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje. Jen opravy cest a mostů na Břeclavsku kraj letos vyjdou na necelých dvě stě milionů korun.

Do konce května mají krajští silničáři dokončit výstavbu nového mostu na příjezdové silnici od Dobrého Pole do Drnholce za asi šedesát milionů korun.

V pondělí 4. dubna má pak odstartovat kompletní oprava mostu v Dolních Dunajovicích za asi 7,5 milionu korun. Řidiči musejí počítat s tím, že tudy až do konce letních prázdnin neprojedou. „U dalších staveb předpokládáme uzavírky po etapách nebo budou uzavírky mimo autobusy a dopravní obsluhu, případně po polovinách řízené semaforem,“ sdělil Hanák.

S nákladnými investicemi v okrese letos počítá také Ředitelství silnic a dálnic. Nejvíce, a to 110 milionů korun bez daně, bude stát oprava více jak osm kilometrů dlouhého úseku silnice první třídy číslo 55 u Moravské Nové Vsi.

Oprava povrchu části cesty, která je hlavní spojnicí mezi Hodonínem a Břeclaví, má odstartovat v září letošního roku. „Objízdná trasa by měla vést přes Prušánky a Moravský Žižkov po komunikaci druhé třídy číslo 425, tedy pod Ladnou, a zpět na silnici první třídy číslo 55. Jeden směr bude vedený přímo po stavbě kyvadlově semafory. Vše ale ještě upřesníme a potvrdíme před zahájením stavby,“ uvedla mluvčí státních silničářů Lucie Trubelíková.

V plánu je také oprava odpočívky Lanžhot na dálnici D2 ve směru na Bratislavu. „O termínu zahájení prací budeme řidiče včas informovat. Předpoklad je od května do září,“ zmínila Trubelíková.

Současně připravují státní silničáři také přestavbu protější levé odpočívky ve směru na Brno. A to na šestapadesátém kilometru. „Jedná se o navýšení kapacity parkovacích míst, zejména pro kamiony. Aktuálně jsme zahájili práce na dokumentaci pro společné povolení stavby,“ popsala mluvčí s tím, že zahájení stavby odhadují silničáři na rok 2025.

Omezení v dopravě se dotknout i okresního města. V Břeclavi budou státní silničáři už v polovině dubna opravovat dilatační spáry na mostě přes řeku Dyji ve Staré Břeclavi. Provoz zde bude vedený vždy kyvadlově jedním jízdním pruhem.

Nový povrch dostane také asi kilometrový úsek ulice Hraniční, která je hlavním tahem na rakouský Reintal a ke společnosti Fosfa. „Předpokládaný začátek opravy bude v červnu. Hotovo má být v srpnu. Oprava bude spočívat v odfrézování a pokládce nového povrchu vozovky a vybudování nového odvodnění komunikace, nových uličních vpustí a přípojek do stávají kanalizace,“ upřesnila mluvčí Trubelíková s tím, že tento projekt spolkne asi šestnáct milionů korun. Aktuálně chystají silničáři soutěž na zhotovitele.

Přestože opravy ztíží průjezd okresními silnicemi, je za ně Kachyňa rád. „Investice do silnic jsou vždycky fajn. Každý z nás musí počítat s tím, že ho stavby nějak omezí. Pro složky integrovaného záchranného systému mají vesměs vždycky nachystané objížďky a řešení tak, aby je omezili co nejméně. Ne pokaždé je to promyšlené, především co se souběhu oprav týče, ale já jsem typ člověka, který si v životě moc nestěžuje. Nějaká dopravní omezení proto překousnu,“ okomentoval.

KRAJŠTÍ SILNIČÁŘI

- Průtah obcí Týnec – uzavírka po etapách, zahájení: 30. března, dokončení: 7. listopadu, cena: 12,5 milionů.

- Most v Dolních Dunajovicích – úplná uzavírka, zahájení: 4. dubna, dokončení: 31. srpna, cena: 7,5 milionu.

- Most u Drnholce – úplná uzavírka, zahájení: 1. ledna, dokončení: 31. května, cena: 59,6 milionů korun.

- Přejezd Českých drah ve Tvrdonicích – úplná uzavírka mimo autobusy a dopravní obsluhu, zahájení: 1. června, dokončení: 1. prosince, cena: 33 milionů korun.

- Oprava silnice Starovičky-Rakvice-Břeclav v katastru Podívína – úplná uzavírka, část mimo autobusy, zahájení: 1. března, dokončení: 11. července, cena: 53,5 milionů korun.

- Oprava silnice Starovičky-Rakvice-Břeclav v katastru Rakvic – úplná uzavírka, případně po polovinách na semafor, zahájení: 1. června, dokončení: 1. prosince, cena: 33 milionů korun.

STÁTNÍ SILNIČÁŘI

- Oprava osmi kilometrů silnice první třídy 55 u Moravské Nové Vsi, zahájení: září 2022, cena: 110 milionů korun bez daně.

- Oprava odpočívky Lanžhot na dálnici D2 ve směru na Bratislavu, zahájení: květen 2022, dokončení: září 2022.

- Oprava dilatačních spár na mostě přes Dyji ve Staré Břeclavi - provoz vedený kyvadlově vždy po jedné polovině mostu, zahájení: polovina dubna 2022, dokončení: polovina května 2022.

- Oprava jeden kilometr dlouhého úseku v Hraniční ulici v Břeclavi, zahájení: červen 2022, dokončení: srpen 2022, cena: 16 milionů korun.