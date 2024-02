Rekonstrukci řidiči, kteří místem projíždějí, vítají. „Určitě je potřeba oprava. Silnice z Lechovic do Pohořelic je ve špatném stavu. Tři pruhy by mohly být lepší pro předjíždění, protože je ten úsek jinak nepřehledný," reagoval třeba Karel Kleander.

Deníku to potvrdil ředitel brněnského závodu Ředitelství silnic a dálnic David Fiala. „Měníme koncepci a přidáme jeden pruh, abychom tam prostřídali 2+1 pruh v maximální možné délce," řekl Fiala.

Silničáři už mají hotovou studii, která měla technické řešení prověřit. „Řádově za rok chceme mít stavbu povolenou a v roce 2025 soutěžit zhotovitele. V roce 2026 plánujeme začít stavbu, která by měla trvat dva roky," nastínil ředitel Fiala harmonogram.

Změny by podle něj neměly mít velký vliv na navýšení nákladů. „Bude tov řádech nižších stovek milionů korun. Přínos do kapacity silnice, do bezpečnosti a komfortu uživatelů bude vyšší," zmínil Fiala. Předpokládané náklady na rekonstrukci jsou 2,2 miliardy korun.

K přidání třetího pruhu v některých místech se přikláněl i generální ředitel státních silničářů Radek Mátl. „Víme, že řidiči na širší dvoupruhové silnici často nedodržují nejvyšší dovolenou rychlost, riskují, předjíždějí a čelní srážky jsou pak s katastrofickými následky. Menší stovky milionů nebo desítky za to stojí," sdělil před časem.

Rozšíření silnice I/53 je rozhodně potřeba i podle Antonína Večerky. „Alespoň tak bude možné předjet kamiony a nebude nutné se za nimi táhnout několik kilometrů," popsal své zkušenosti.

Součástí modernizovaného úseku mezi Lechovicemi a Pohořelicemi je také křižovatka u Branišovic. Tamní starosta Marek Sovka si postěžoval, že nyní je problém především napojení z Branišovic ve směru na Brno.

„Tam ve špičce můžete stát i půl hodiny. Celé Moravskokrumlovsko jezdí přes nás do Brna," nastínil Sovka. Silnice druhé třídy, která se napojuje na I/53, vede až do Moravského Krumlova.

V minulém roce silničáři skončili s modernizací úseku mezi Znojmem a Lechovicemi. „Je tam širší krajnice, odstranili jsme nepříjemné výškové oblouky, nepříjemné nájezdy ze silnic třetích tříd a polních cest. Je zde zásadní zvýšení bezpečnosti," oznámil loni v létě Mátl.

Vznikla také okružní křižovatka, která napojuje obce na na kapacitní I/53 u Bantic. Její stavba trvala šedesát dní.

Oprava silnice I/53 mezi Lechovicemi a Pohořelicemi

Začátek stavby : 2026, trvání 2 roky

: 2026, trvání 2 roky Náklady : 2,2 miliardy korun

: 2,2 miliardy korun Délka : asi 21 kilometrů

: asi 21 kilometrů Počet pruhů : 2 - 3

: 2 - 3 Počet mimoúrovňových křižovatek : 5

: 5 Počet protihlukových stěn : 2

: 2 Co se změní: odstranění nepřehledných horizontů