Valtice, Schrattenberg – Silnice mezi Valticemi a rakouským Schrattenbergem bude od pondělí prvního dubna na rakouské straně zcela uzavřená. Důvodem je rozsáhlá oprava kanalizace v obci.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Dalibor Krutiš

Neprůjezdný má být tento hojně využívaný tah až do jednatřicátého července letošního roku. K Muzeu železné opony a kolonádě Na Reistně na české straně se lidé bez těžkostí dostanou. Dál však již ne. „Informovala nás o tom rakouská strana. Obeznámil jsem i břeclavský dopravní inspektorát. To, kudy povedou objízdné trasy, by měli doporučit Rakušané. Zatím k tomu však nedošlo,“ řekl valtický starosta Pavel Trojan.