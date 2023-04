Silničáři ústy své mluvčí Lucie Trubelíkové potvrdili, že v březnu obdrželi od velkopavlovického starosty dopis s žádostí o oživení záměru na stavbu sjezdu u Velkých Pavlovic. „Tuto stavbu jsme prověřovali už v roce 2009, ale následně bylo od její přípravy upuštěno. Nyní jsme, na základě tohoto podnětu, obnovili interní diskuze nad možností obnovy přípravy," sdělila Trubelíková.

Pokud padne rozhodnutí o přípravě, bude podle ní následovat zpracování technické studie a schválení přípravy ministerstvem dopravy. „Teprve pak může být zpracována dokumentace pro společné povolení stavby, majetkoprávní vypořádání a následně samotná stavba," vyjmenovala mluvčí. Termín stavby ani náklady nyní nelze odhadnout, jelikož silničáři podle Trubelíkové nemají k dispozici relevantní podklady.

Starosta Hasil připomněl také fakt, že mezi sjezdy z D2 u Hustopečí a u Podivína, které jsou nyní nejblíže Velkým Pavlovicím, je vzdálenost šestnáct kilometrů. „To je jedna z největších vzdáleností mezi sjezdy v naší dálniční síti," upozornil Hasil.

Šest sjezdů je nyní z dálnice D2, která vede z Brna až na hranice se Slovenskem. Mohl by přibýt další u Velkých Pavlovic.Zdroj: Deník/Markéta EvjákováZmiňovaná dálniční křižovatka byla navržená v místě křížení dálnice D2 s krajskou silnicí II/421, tedy zhruba na třiatřicátém kilometru D2 v katastru Velkých Pavlovic. „Nový sjezd by hodně ulehčil Hustopečím. Když jedeme do Brna, projíždíme přes celé Hustopeče. Zatěžuje to hlavně tamní Brněnskou ulici. Pomůže to nám Pavlovčákům, hned budeme na dálnici. Určitě to bude plus i pro obce v Modrých Horách, to znamená pro Němčičky, Bořetice, Vrbice, Kobylí," je přesvědčený vinař Lacina.

Nový nájezd na blízkou dálnici by uvítala i další obyvatelka Velkých Pavlovic, Zuzana Buchtová. „Hodně cestuji, nejvíce na Slovensko. A takto mi to ušetří čas a cesta bude pohodlnější," zamyslela se mladá žena.

Někteří Velkopavlovičtí se však na sociálních sítích obávají nárůstu osobní i nákladní dopravy ve městě. „Pak je otázka, co obchvat, nebo jakým způsobem by se situace řešila dál," nadhodil Lacina.

Zvýšený provoz?

I starosta Hasil přiznal, že se před odesláním žádosti zabývali možnými negativy, která sjezd přinese. A právě navýšení počtu aut projíždějících Velkými Pavlovicemi bylo mezi nimi.

„Nemyslíme si, že by sjezd z D2 zapříčinil zvýšení intenzity dopravy. A pokud ano, ne nijak radikálně. Sousední Velké Bílovice jsou na tom hodně podobně jako Velké Pavlovice a nezaznamenal jsem, že by řešily závažné problémy s dopravou," konstatoval Hasil. Územní plán sice pamatuje na obchvat města, ale podle starosty je jeho výstavba nyní nemožná.