Němčičky – Je to trucpodnik ze strany obce, asi z nás chtějí „vytřískat" nějaké peníze. Takové hlasy znějí z tělovýchovné jednoty Sokol Němčičky, která na okraji obce provozuje známý sportovní areál s nejníže položenou sjezdovkou ve střední Evropě, ubytováním, kurty či koupalištěm. Zhruba dvě třetiny pozemků ale patří obci, která je chce nyní nově pronajmout. Už také vyhlásila veřejnou soutěž.

Sjezdovka v Němčičkách. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Martin Daneš

Do výběrového řízení se přihlásilo několik zájemců, TJ Sokol mezi nimi ale překvapivě chybí. „S výběrovým řízením nesouhlasíme, podali jsme výtku. Máme platnou nájemní smlouvu," tvrdí provozní sportovní areálu TJ Sokol Renata Podešťová.

Ta uznává, že závazek skončil na části pozemků, kterých se týkaly pozemkové úpravy. „U těchto tří čtyř pozemků se můžeme domlouvat na nových smlouvách, to není problém. Obec se ale rozhodla protiprávně nově pronajmout všechny pozemky v areálu, které vlastní. To odmítáme," vyjádřila se Podešťová.

Bez vleku a budov

Za vším jsou peníze. Zatímco dosud má totiž TJ Sokol pronajaté veškeré obecní pozemky v areálu za symbolickou korunu ročně na dobu padesáti let, nyní požaduje obec roční nájem dvě stě tisíc korun. „Musíme se chovat jako řádní hospodáři," obhajoval zvolený postup starosta Němčiček Petr Slezák.

Podle něj je nájemní smlouva obce s TJ Sokol, kterou podepsali jeho předchůdci, od prvopočátku neplatná. „I kdyby ne, veškeré nájemní slovy v katastru po pozemkových úpravách padají. Nemůžeme dělat nic jiného než podepsat nové," argumentoval Slezák, podle něhož už obci za „korunový" nájem dali auditoři z krajského úřadu červený vykřičník.

Slezák nerozumí tomu, proč se TJ Sokol do soutěže nepřihlásila. „Připravovali jsme se na to, že nebude rozhodovat výše nabídky. Stálo mě to značné úsilí i čas, jen abych mohl upřednostnit tělovýchovnou jednotu. Mimo jiné i proto, že areál dlouhodobě užívá," prohlásil starosta.

Největším problémem při nástupu jiného nájemce je vlastnická roztříštěnost areálu. Obci kromě dvou třetin pozemků patří už jen koupaliště a čistička. „Všechny ostatní stavby jsou naše. I lyžařský vlek a část pozemků na svahu. Co se bude dít se sjezdovkou, jak ji chce kdo provozovat?" ptá se Podešťová.

Ta současné nastavení smluvního vztahu s obcí hájí. „Měli by si uvědomit, že my neseme náklady celého koupaliště, které není naše. Nežádáme po obci žádné dotace, v rozpočtu na tělovýchovu není ani koruna," zdůraznila.

Podle starosty Slezáka je ale nynější systém neudržitelný. „Přišel jsem s několika návrhy. Například aby obec a TJ Sokol založili společnou s.r.o. Nepřistoupili na to. Nebo aby TJ Sokol platila alespoň soudní odhad nájmu 208 tisíc ročně s tím, že jim sedmdesát procent vrátíme na dotacích. Také marně," krčil rameny.

V areálu, kde jednu budovu před nedávnem poničil požár, má momentálně TJ Sokol osm stálých zaměstnanců. „Byla by velká škoda, kdyby mělo lyžování i další aktivity kvůli nedohodě obce a TJ Sokol skončit. Zvláště lyžařská škola má výborné výsledky," řekla bývalá instruktorka lyžování Kamila Benčová z Břeclavi.

Kvůli pronájmu pozemků ve sportovním areálu se ve středu sešli zastupitelé Němčiček. K žádnému konkrétnímu závěru ale nedospěli, přestože soutěž už má svého vítěze. Zdá se, že spor skončí nejspíš u soudu.