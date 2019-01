Valtice – Hlavní město vína hostilo v sobotu nezvyklý košt. Nabídl 126 domácích pálenek a likérů nejen z Břeclavska.

Hruškovice, meruňkovice, slivovice, terkelice, ořechovka, rynglovice, ale i malinovice, mandlovice či datlovice. Valtický městský sklep ovládly v sobotu nezvyklé vůně. Patřil totiž koštu ovocných pálenek a likérů.

„Je to vlastně taková premiéra. První pokus o košt ovocných pálenek byl sice ve Valticích před šesti sedmi lety, ale pak to usnulo. Teď se snažíme nadšencům, kteří o to mají zájem, pomoci, aby to konečně rozjeli," říkal valtický místostarosta Milan Sedláček.

Ten je přesvědčený, že ani většina vinařů v zimě nepohrdne dobrou ovocnou pálenkou. „Ne prokládat kořalku a víno, to je špatně, ale ochutnat ji na závěr," usmíval se.

Meruňkové Valtice

Pohled na nabídkový list koštu potvrzoval Sedláčkova slova, že Valtice nejsou slivovicové, ale meruňkové. Vybírat se dalo ze 126 domácích pálenek a likérů nejen z města a blízkého okolí, ale i Moravské Nové Vsi, Dolních Věstonic, Petrova či Prostějova.

„Čekali jsme kolem jednoho sta vzorků, takže jsme spokojení. Jen z Prostějova přišel balík se čtrnácti vzorky," pochvaloval si zájem jeden z pořadatelů Jiří Foukal.

Právě vodáci z Prostějova si v sobotu do Valtic přijeli pro zlatou medaili za svoji slivovici. „Na Břeclavsku jsme ještě na koštu pálenek nebyli. Chceme je ochutnat. Hlavně mě láká vínovice, která se u nás nepálí. Je tam dokonce napsané, z jakého vína ten který vzorek je, což se mi líbí," ocenil Lubomír Karafiát.

Chválil také šampiona koštu, kterým se stala hruškovice Zdeňka Marouše z Valtic.

Do městského sklepa nakonec dorazilo kolem sedmi desítek lidí. Sedmihodinový košt jim zpříjemnila také cimbálová muzika. „Pro začátek je to dobré. Věříme, že příští rok bude ještě více vzorků i lidí," vyjádřil Foukal naději.

„V budoucnu zřejmě košt přesuneme do haly, kde jsou větší prostory. A možná ho spojíme i se zabijačkou," přemýšlel místostarosta Valtic.

Napřed chce ale tamní nadšence „dotlačit" k tomu, aby založili oficiální sdružení přátel pálenek Lednicko-valtického areálu. „Už je to dohodnuté. Pokud všechno klapne, mohly by se pak Valtice a Lednice v pořádání koštu třeba střídat," naznačil.

Podle něj by pro Valtice se stovkami v zimě nevyužitých ubytovacích míst bylo dobré vyplnit lednovou mezeru v kalendáři akcí, o kterou by byl zájem. Třeba právě koštem ovocných pálenek.

„Zkoušeli jsme zimní vinařské akce, ovšem ohlas byl minimální. Přitom třeba v září jich můžete udělat, kolik chcete, a jde to. Na kořalku ale lidé v zimě slyší. Navíc v okolí přibývá malých pálenic a lihovarů," všiml si Sedláček.

„V létě a na podzim to ve Valticích znám, jezdíme sem s kamarády na vinobraní, burčáky i další akce. V zimě jsem tu ale poprvé," potvrdil Lukáš Vávra z Prostějova.