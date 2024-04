Přiznal, že už ve čtvrtek byli vinaři v okolí nervózní. „Sice to vypadalo, že mráz nebude takový, ale nikdo tomu už nechtěl věřit. I minulý týden měly být teploty kolem nuly nebo nad nulou, ale to se nepotvrdilo. Navíc čtvrteční den byl relativně teplý. Teploty byly kolem sedmnácti stupňů. Nevypadalo, že by se mělo tak ochladit, ale večer už hodně napověděl," popisuje v pátek Maděřič.

Účet za mrazy ve vinicích na jihu Moravy. Škody jsou přes dvě miliardy

Konkrétně ve Vinařství Maděřič využili při ochraně vinic teplotu půdy. „Čtvrteční den byl výrazně teplý a všimli jsme si, že teplota půdy v deseti centimetrech má pořád dvanáct stupňů Celsia. Toho jsme využili a obrátili půdu nahoru. Díky tomu se nám podařilo asi devadesát procent vinic pokrýt a zachránit. Deset procent jsme nestihli," vypráví vinař.

Do vinohradů vyjeli s třemi traktory. „Co jsem se díval do údolí, rozhodně jsme nebyli sami. Byli tam vinaři, kteří zapalovali parafinové svíce, zapalovali balíky slámy, zadýmovali vinohrad. Vypadalo to jako na nějaké bitvě," nastiňuje Maděřič, který je i ve vedení Vinařské asociace.

Třeba parafinové svíce mají podle Maděřiče výhodu v tom, že se dají použít lokálně. „Nicméně rentabilita svíce taky souvisí s teplotou. Když je moc nízká, svíce nezabírají vůbec. Od mínus tří, mínus čtyř stupňů už svíce nepomůže," upozorňuje vinař. Navíc je u nich vysoká pořizovací cena.



Nahrává se anketa ...

Poškození vinic musí vinaři přijmout. „Nejhorší situace bude pravděpodobně pro vinaře, kteří mají pouze vlastní vinice. Celkově pro vinařský segment to nebude hrát roli. Vína z Moravy a Čech, která budou chybět, nahradí levné víno z dovozu. Místní vinaři, kteří zaměstnávají nejvíce lidí a dávají ráz krajině, ale přijdou o tržby. V naší firmě konkrétně počítáme v letošním roce škody pět až šest milionů korun. A to není úplně malé číslo," vyčísluje Maděřič.

S mrazy a jinými vlivy přírody však podle svých slov vinaři musí počítat. „Nejsme tady od toho, abychom měli každý rok pravidelný zisk. Kalkulujeme to do našich běžných ztrát. Samozřejmě bolí, když to přijde. Problém je s následným efektem, a to je pokles prodeje. Máme pocit, že lidé hlavně hledí na cenu, a ne na původ. To nás velice mrzí," posteskne si zemědělec.

Ve Velkobílovické podoblasti se podle Maděřiče škody ve vinicích po pátečních mrazech ještě o deset procent oproti minulému týdnu navýšily. „Počítám, že třetina úrody bude pryč," míní.