Ne více než deset procent pedagogů využilo v Jihomoravském kraji doposud možnost nechat se zdarma otestovat antigenním testem na přítomnost koronaviru. Nemá to smysl, říkají.

Antigenní testy. Ilustrační foto | Foto: ČTK / ČTK

Antigenní test učitelka Soňa Vicencová nepodstoupila. „Přišlo mi to jako ztráta času. Jeden den zjistím, že jsem negativní a pak půjdu mezi čtyřiadvacet dětí z cizích rodin, o kterých nevím, kde se pohybují. Smysl by to dávalo, kdyby se testovalo každý den,“ uvedla.