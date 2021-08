Přesto, že původně byli představitelé Hrušek optimističtí, že školu stihnou opravit, Tesařík pro jistotu hned kontaktoval firmy kvůli opravě náhradní školy. „Díky této brzké domluvě a pomoci od kraje a kolegyň z Podluží jsme pak neměli problém stihnout budovu opravit, i když byla potřeba dělat spousta věcí,“ dodal.

Téměř dvacet let budovu nikdo pro školní účely nepoužíval. Scházely se v ní jen místní spolky a sdružení. „Dělali jsme nové elektrorozvody, sociální zařízení, instalovali internetové připojení, dali tam nové zvonění, elektronické zámky, vymalovali jsme a kompletně vybavili třídy a družinu,“ popsal práce Tesařík. Na oběd budou děti chodit do tamní mateřské školky a cestu do vyučování i domů zajistí autobusy.

Základní škola v Hruškách je stejně jako mateřská neobyvatelná. „S opravami jsme mohli v podstatě začít až teď. Mateřinka je na tom ještě hůř než základka, ale těm nejmladším jsme zařídili prostory přímo u nás v obci, aby nemuseli nikam dojíždět,“ poznamenal místostarosta Marek Babisz.

Školku dělníci dodělají nejdříve před Vánoci. Starší děti pojedou autobusy do Lanžhota. „Pro děti je to takové dobrodružství,“ řekl Babisz. Předvídá, že v případě komplikací je možné, že stavbu dodělají až v lednu.

Začátek školního roku na Podluží:



Hrušky

- Nejmladší děti mateřské školy půjdou do náhradních prostorů firmy Forest Agro, starší děti pojedou autobusem do Lanžhota. Školáci pojedou do staré školy v Tvrdicích.



Lužice

- Školní rok začne jako obvykle ve škole i ve školce.



Moravská Nová Ves

- Školáci dostali ředitelské volno do 6. září. Mateřská škola začne tradičně 1. září.



Mikulčice

- Začátek výuky na základní škole se nijak nemění. Pro děti z mateřské školy také ne.

V Lužicích na Hodonínsku se tornádo škole i školce vyhnulo, a proto na začátek školního roku nemá žádný vliv. V Mikulčicích už na tom tak dobře nejsou, ale do školy děti nastoupí, jak mají. „Veškeré opravy jsme stihli. Na budovách jsou samozřejmě ještě nějaké šrámy, ale na děti nepotáhne ani nebude pršet a nic nám nebrání v tom začít školní rok,“ vyjádřil se mikulčický místostarosta Jan Vlašic. Školka je na tom podle něj stejně.

V Moravské Nové Vsi byli rodiče před začátkem školního roku jako na trní. V pátek vyhlásila ředitelka Hana Grossmanová kvůli zbývajícím opravám ředitelské volno až do 6. září. „Konečně máme nějaké informace. Nejsme z toho moc nadšení, ale stále je to ta lepší možnost,“ svěřil se Rovnosti rodič Pavel Suchánek. Jeho dcera nastoupí do první třídy a přál by si, aby nebyla kvůli změnám ve zbytečném stresu.

V případě, že by dělníci nestihli školu opravit včas, pojedou školáci do náhradních prostor v Břeclavi, Dolních Bojanovicích a Týnci. „Oprava záleží na počasí. Dělníci tam dokončují montáž oken, ale déšť nám komplikuje dodělání krovů,“ okomentoval opravy starosta Moravské Nové Vsi Marek Košut.

Mateřská škola bude naopak fungovat od 1. září. „Koncem týdne tam pracovníci dokončovali montáž posledních oken, malovali a už se jen dochystávají poslední detaily,“ sdělil Košut.

KAROLÍNA STÁRKOVÁ