Až pětasedmdesát dětí v celkem třech třídách pojme nová mateřská škola, která od října 2021 postupně vyrůstala v Ladné. Nová moderní budova už je zkolaudovaná. Ladenští za ni zaplatili třiaosmdesát milionů korun. Třicet milionů pokryla dotace, na zbytek si obec vzala úvěr.

Se stavbou nové školky začali Ladenští na podzim 2021. Dětem začne sloužit letos v září. | Foto: se svolením obce Ladná

Nových prostorných tříd si začnou děti užívat od začátku nového školního roku. „Provoz se naplno rozjede 1. září. Stěhovat se budeme o prázdninách. Vypadá to moc hezky, ještě dokončujeme a přebíráme herní venkovní prvky,“ sdělila starostka obce Renáta Priesterrathová s tím, že kromě tří tříd tvoří novou školku také plně vybavená kuchyně.

Ladenští původně plánovali, že areál školky doplní knihovna, multifunkční sál s komunitním centrem a prostory pro poštu. Kvůli nárůstu cen však projekt nakonec rozdělili na dvě části. „Aktuálně jsme tento projekt vůbec neřešili, nemáme na něj peníze,“ zmínila starostka.

O tom, co bude se stávající budovou školky, která je podle starostky ve velmi špatném stavu, rozhodnou zastupitelé. „Zatím bychom chtěli budovu pronajímat. Zastupitelé musejí říci, co s ní do budoucna. S největší pravděpodobností bychom ji ale přestavěli na byty pro mladé. Vůbec nic takového totiž v obci nemáme, přitom tady lidé bydlet chtějí a stěhují se sem,“ naznačila Priesterrathová.