Výsledkem mají být dvě nové třídy a větší zahrada. „Vzhledem k tomu, že prostory v tomto předškolním zařízení jsou pro stávající využití již nedostačující, hledali jsme způsob, jak by bylo možné zázemí rozšířit. A toto byla výborná příležitost,“ sdělil místostarosta Břeclavi Richard Zemánek.

Do školky se každoročně hlásí až padesát nových dětí, přijmout jich však vedení může jen asi patnáct. „Jsme malá školka. Přemýšleli jsme už i nad rozšířením do půdních prostor. Pokud ale budeme mít nové třídy a velkou zahradu, věřím, že to potěší děti i jejich rodiče,“ reagovala se ředitelka Jitka Kocábová.