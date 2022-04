Nikolčičtí uvažovali o tom, že by stávající budovu školky pouze rozšířili. Nakonec od toho ale upustili. „Jakýmkoli stavebním zásahem by se nám nepodařilo splnit dané podmínky pro její provozování. Prakticky by nás to donutilo školku zbořit a postavit novou. A to si nemůžeme dovolit. Bez školky být nemůžeme,“ zdůvodnil starosta.

Zámecký rybník v Lednici už se plní vodou. Porovnejte si, jak vypadal předtím

Vedení obce si už nechalo zpracovat studii. „Současná budova by tedy také zůstala. V zahradě by pak přibyla nová,“ popsal Rainet.

Nikolčičtí kromě toho provozují školku také v nedalekých Divákách. „Je to zvláštní, ale je to tak. V Divákách ji aktuálně navštěvuje dvacet dětí,“ informoval Rainet s tím, že podobně je tomu i se školou. Přestože je v Nikolčicích devítiletka, první a druhou třídu tamní děti absolvují v sousedních Divákách.