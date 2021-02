"Aktuálně jsme ve fázi výběrového řízení na zhotovitele," přiblížila starostka obce Renáta Priesterrathová.

Součástí areálu školky o rozloze až čtyřiceti arů, který se bude nacházet naproti budovy tamní základní školy, má být i knihovna s poštou a komunitní centrum. "Momentálně jsme ale rozhodnutí, že vystavíme v první etapě pouze mateřskou školu, protože ta nás skutečně tlačí, a později v dalších etapách právě komunitní centrum, poštu a knihovnu," uvedla starostka.

Výstavba celého areálu má vyjít na pětasedmdesát milionů korun. Obci se podařilo získat třicetimilionovou dotaci. "Počítáme s tím, že jen školka vyjde asi na šestapadesát milionů. V Ladné je obrovská poptávka po místech v mateřince. I z tohoto důvodu jsme se rozhodli do projektu jít, kapacitu ve stávající školce totiž již zvednout nemůžeme. Rodiče se zajímali i o místa pro děti mladší tří let. Proto jedna z nově vzniklých tříd bude právě uzpůsobená pro dvouleté děti," sdělila Priesterrathová.

O rekonstrukci stávající budovy mateřinky vedení obce neuvažovalo. "Když jsme zjistili, za jakých podmínek bychom ji museli opravit, dospěli jsme k názoru, že se to absolutně nevyplatí," zdůvodnila.

Nový areál má zcela zapadnout do stávající zástavby v Masarykově ulici. "Směrem do ulice bude nová pošta s knihovnou a komunitním centrem. Přes dvorek se pak půjde do školky," popsala starostka.

V Ladné se již nyní zamýšlejí také nad tím, co bude s budovou stávající mateřinky. "Nemáme bydlení pro mladé, mně osobně by se líbilo školku přebudovat právě na byty pro mladé rodiny. Ale uvidíme, co na to zastupitelé. Současně s tím také zjišťujeme, že nemáme dostatečné prostory pro obec. Za úvahu proto stojí i to, zda sem nepřesunout obecní úřad," zauvažovala Priesterrathová.

Budoucí podoba školky:

Chátrající budovu, v níž nyní sídlí pošta a knihovna, pak Ladenští nechají nejspíš zbořit. "Vznikne zde prostor pro rozšíření bydlení pro důchodce, které je v sousedství. Ze strany starších lidí je o tyto malometrážní byty obrovský zájem," dodala starostka.

O důležitosti zbudování nové mateřské školy jsou přesvědčení i místní. "Jsem ráda, že se vedení obce vrhlo do projektu výstavby nové školky. Sice mám už kluky školáky, takže se nás to netýká, ale rozhodně je to potřeba. Současná školka je nedostačující," myslí si třeba Gabriela Bachmannová.