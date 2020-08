Kresby do knihy vytáhl oblíbený učitel takzvaně ze šuplíku. „Před třemi lety jsme s Václavem Klausem mladším v pražském nakladatelství Jonathan Livingston připravovali knihu Cesta do hlubin českého školství. Šlo o kompilaci Klausových kritických glos a mých kreslených vtipů. Kresby byly tedy spíše výrazně satirické s ostře ironizujícím pohledem na přetrvávající nešvary v českém školství,“ vzpomněl Kocmánek.

Množství kreseb s opačným přístupem však podle něj zůstalo nevyužitých. „Bylo nám to s nakladatelkou líto, byly to kresby s laskavým humorným nadhledem na běžné starosti učitelů, školáků a jejich rodičů. A tak jsme se po třech letech rozhodli je vydat,“ popsal kreslíř.

Knihu si pochvaloval také Kocmánkův dlouholetý kolega Leopold Králík. Není podle něj povolanějšího člověka k tvorbě vtipů ze školního prostředí než právě učitele. „Kdyby bral školství smrtelně vážně, dělal by ředitele školy nebo inspektora, prudil děti i své podřízené, a tak jako mnozí jiní by škodil českému školství. Jenomže Milan, když vezme do ruky tužku nebo jinou psací potřebu, není to proto, aby zapsal pětku do žákovské knížky nebo poznámku do třídní knihy. On s ní vykouzlí půvabné postavičky žáků i učitelů v nejrůznějších humorných situacích, a rozdává tak všem dobrou náladu. A té je nejen v českém školství obzvlášť zapotřebí,“ zhodnotil spolutvůrce vtipů Králík.

Knížku O škole převážně vesele si zájemci budou moci koupit kromě knihkupectví a e-shopů také v lanžhotské knihovně.