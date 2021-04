Jak již dříve Deník Rovnost informoval, důvodem byla stále se vyostřující situace ve škole, kterou odstartovala stížnost rodičů na údajnou nechuť vedení školy vyřešit problémy v tehdejší druhé A.

Nový ředitel členy komise přesvědčil svou detailní informovaností o problematice valtické školy a koncepcí s mottem Základní škola Valtice – Škola pro všechny. „Josef Vališ sbíral pedagogické zkušenosti v Praze, kde vyučoval zeměpis a občanskou nauku a měl na starosti náročnou a zodpovědnou funkci školního metodika prevence šikany a taky teambuildingové akce pro učitelský sbor. Díky výborné znalosti angličtiny je partnerem vedení školy v mezinárodních projektech,“ prozradil o řediteli starosta města Pavel Trojan.

Jak zmínil, Valtice jsou Vališovým rodným městem, ke kterému měl stále blízko. „Je členem kulturní komise, aktivně spolupracuje na přípravě a organizaci Valtického vinobraní, je frontmanem kapely Irnis a externím spolupracovníkem jedné místní regionální televize,“ pokračoval Trojan s tím, že obsazené stále není pouze místo zástupce ředitele školy.

Potíže ve škole



- Někteří rodiče dětí z tehdejší druhé A v prosinci 2019 v hromadné stížnosti upozornili na tělesné tresty, křik ve třídě, nesoustředěnost, naschvály či agresi mezi spolužáky.

- Obrátili se i na inspekci. Ta zhodnotila mimo jiné i stížnost na postup řešení problému ředitelkou za důvodnou.

Plní očekávání směrem k novému vedení školy jsou i rodiče valtických školáků. „Je naprosto v pořádku, že se konalo výběrové řízení. Dosavadní stav už nebyl únosný. Novému panu řediteli budu držet palce. Dvě z mých tří dětí jezdí i kvůli tomu, co se ve škole dělo, do Břeclavi. Po změně vedení však nevylučuji, že by můj syn, který je příští rok předškolák, mohl nastoupit do první třídy právě doma ve Valticích,“ nechala se slyšet matka, která si nepřála zveřejnit své jméno. Redakce jej však zná.

Otázku, zda bude ve škole působit i nadále, současná ředitelka Nedělová odmítla komentovat. „Čekám na nabídku nového vedení školy. Pokud budu působit jinde, či v jiné sféře je pouze moje soukromá věc,“ napsala.

Kauza vystoupla na povrch předloni v prosinci. Rodiče dětí tehdy v hromadné stížnosti upozornili vedení školy a města na tělesné tresty, křik ve třídě, nesoustředěnost dětí, naschvály, stoupající agresi mezi spolužáky, a především na údajné neřešení celé této situace a obrátili se dokonce i na Českou školní inspekci.