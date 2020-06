Místo žáků řemeslníci. Ředitelé řady škol a školek na Břeclavsku chystají o letních prázdninách opravy a výmalby tříd, výměnu oken, podlah, nábytku nebo elektroinstalace.

Změn doznají o prázdninách i interiéry dolnodunajovické základní školy. „Čeká nás modernizace učeben přírodovědných předmětů a výpočetní techniky. Dále laboratoří pro potřeby chemie a fyziky a dílny pro pracovní vyučování. To vše za asi sedm milionů,“ nastínil starosta obce Josef Hasník.

Kotelnu zase chtějí zrekonstruovat v Hlohovci. „Nutná bude i výměna otopných těles v jednotlivých učebnách, avšak vše záleží na penězích, jejichž příjem z rozpočtového určení daní se v důsledku poklesu ekonomiky snižuje,“ zmínil tamější starosta Jaroslav Hajda.

Z nového sportoviště za dvanáct milionů se hned na začátku července budou moci těšit děti u základní školy v Kloboukách u Brna. „Čeká nás kolaudace hřiště, jehož součástí je i atletický ovál, a které budeme v zimě dokonce moci využívat jako kluziště,“ přiblížil starosta Pavel Volek. Jak dodal, částkou sedmi milionů korun se na kompletní rekonstrukci hřiště v havarijním stavu podílelo město.

Asi osm milionů korun uvolnila ze svého rozpočtu na nutné opravy škol a školek ve městě také hustopečská radnice. „Pokračujeme s rekonstrukcí mateřské školy Pastelka. Projekt za sedmadvacet milionů by měl být hotový v listopadu. V létě pak chceme začít s opravami základní školy Nádražní za více jak jedenáct milionů,“ vyjmenovala starostka města Hana Potměšilová.

Aktuálně řeší radnice náročnou výměnu střechy městské budovy, ve které sídlí základní umělecká škola. „Zatékalo do ní. Střecha je atypická a její výměna se protáhne až do prázdnin. Součástí oprav zde bude také výměna elektrických zásuvek a oprava toalet. Celkově nás to bude stát asi tři čtvrtě milionu korun,“ vyčíslila Potměšilová.

Koronavirové pandemie, kdy děti nechodily do škol, využili například v základní škole v Dolních Věstonicích. Za asi šest set tisíc korun vyměnili hned z jara ve škole všechna okna. „Vytváříme také novou učebnu pro prvňáky, což nás bude stát asi tři sta tisíc. A čekají nás ještě drobné úpravy hřiště,“ řekl ředitel školy Zbyněk Háder.

Podobně i v Kobylí. „Zrekonstruovali jsme jídelnu. Vyměnili jsme podlahu, výdejová okénka a zavedli nový čipovací výdejový systém. Vše asi za dvě stě tisíc korun,“ sdělil ředitel kobylské školy a místostarosta obce Vlastimil Janda.

Kobylští stihli i zbudovat venkovní učebnu na školním hřišti za asi sto tisíc korun. „Zrenovovali jsme také kabinet matematiky. Vyměnili jsme podlahy a nábytek. V létě nás pak čeká rekonstrukce elektrorozvodů na nástavbě za asi dva a půl milionu,“ doplnil Janda.

V Podivíně se zase řemeslníci v dubnu a květnu vrhli na opravy mateřské školy. „Jednalo se o stavební úpravy provozních místností za asi dvě stě tisíc korun," konkretizoval starosta města Martin Důbrava.

Pokračovat budou Podivínští i o letních prázdninách. Tentokrát však v budově základní školy. „Čeká nás projektová příprava na výměnu všech oken ve dvorní části školy. Dojít by k ní mělo v roce 2021. Kromě toho chceme teď v létě také rekonstruovat a obnovovat počítačové učebny. Půjde o investici za asi 1,6 milionu korun. Jde o projekt, který budeme hradit za spoluúčasti dotace z Evropské unie," upřesnil Důbrava.

Všech čtyřiadvacet střešních oken pak vyměnili řemeslníci v podkroví velkopavlovického gymnázia. „Využili jsme období, kdy děti v době pandemie koronaviru nechodily do školy. Co nás ještě čeká jsou nějaké úpravy v mateřské škole a předělávka topení v části tříd školy základní. Půjde ale spíše o běžnější opravy," zareagoval velkopavlovický starosta Jiří Otřel.

Se vzhledem školy a školky v obci je spokojená i Rakvičanka Silvie Ondrůjová. „Pokud vím, v době koronavirové se u nás ve škole i školce vše dezinfikovalo, natíralo, ve školce se dokonce snad i malovalo. Beru to jako dobře využitý čas, kdy děti do školských zařízení nechodily. Jinak já osobně jsem moc ráda, že se v Rakvicích do školky, kam chodí i naše děti, hodně investuje. Pohledem rodiče mohu říct, že máme krásně vybavenou a čistou školku i hřiště, pravidelně se mění koberce, nábytek a dokupují se pomůcky pro výuku," pochvalovala si mladá žena.