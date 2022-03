Zářným příkladem nepoměru jsou třeba Bořetice. „Evidovaných máme devět lidí a přesto jich zde bydlí na devadesát. Vysvětlujeme si to tím, že se Penzion v zahraničí, kde Ukrajinci pobývají, nachází už v katastru sousedních Němčiček. Této části obce se u nás opravdu říká zahraničí,“ konstatoval s úsměvem bořetický starosta František Petrásek.

Kolik uprchlíků je z Ukrajiny je na jihu Moravy.Zdroj: DeníkV Němčičkách přitom bylo v ministerských tabulkách ke stejnému datu, tedy k 16. březnu, evidovaných osmnáct osob. „Ani já nevím, jak to funguje. Musí v tom být nějaký šotek. Z krizového řízení neustále apelují, ať se všichni uprchlíci nahlásí, že je to důležité,“ podotkl první muž Němčiček Zbyněk Slezák. Podobně mluvila i starostka Jana Hasilíková ze Zaječí, kde ministerstvo vnitra evidovalo dvaačtyřicet uprchlíků.

Rozdíly plynou z faktu, že ukrajinští uprchlíci mohou pobývat na území republiky až devadesát dní bez toho, aby se museli nahlásit kdekoli jinde, než na cizinecké policii. Tam se mají hlásit do tří dnů od příchodu do republiky. „Námi zveřejněné údaje tedy počítají pouze uprchlíky, kterým jsme vydali vízum strpění,“ vysvětlil mluvčí ministerstva vnitra Ondřej Krátoška s tím, že celkový počet Ukrajinců na našem území je bezesporu výrazně vyšší.

Zjistit tedy skutečný počet uprchlíků na Břeclavsku nyní prakticky není možné. „Nevíme, kolik lidí tady reálně je. Spousta Ukrajinců, kteří zde žijí, si dovezla příbuzné soukromě. K těmto datům se my nedostaneme. Samozřejmě tlačíme na lidi, aby se přihlásili. Umožní jim to pak přístup ke zdravotnímu pojištění a mohou si nárokovat sociální dávky. Jedinou jejich povinností tedy je nahlásit se do tří dnů cizinecké policii. Konečné číslo se proto dohledat nedá,“ uvedl Robert Novák z krizového řízení hustopečské radnice.