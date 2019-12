Doslova za pět dvanáct se nakupilo objednávek také v cukrářské výrobně BMP v Bulharech na Břeclavsku. „Oproti loňsku máme o dost více objednávek. Nyní už žádné nebereme. Máme stop stav. Teď nás čeká počítání objednávek na linecké a krémové cukroví, abychom zakázky připravili na čas. Jedeme doslova na plné obrátky,“ řekl za majitele podniku Bedřich Pola mladší.

Kilovou kazetu deseti druhů cukroví v Bulharech lidé pořídí za 253 korun. „Jde o linecké, rohlíčky, tlapky, lepené marmeládou, nebo i nugátem. Cukroví podle zájmu ale i kombinujeme. Někdo chce jen potáhnout čokoládou, jiný posypat cukrem,“ přiblížil cukrář.

Zájemci přijíždějí do Bulhar z celého okresu. „Máme i zakázky do Rakouska nebo na Slovensko,“ zmínil Pola.

BMP Bulhary dává na stálo práci osmi lidem. V předvánočním shonu však přicházejí pomoci i brigádníci. „Domluvili jsme si dvě paní, které vypomáhají,“ řekl Pola.

Objednávky na vánoční čajové pečivo přijímali také učni oboru cukrář při Střední škole gastronomie, hotelnictví a lesnictví v Bzenci na Hodonínsku. Za kilo vybraného cukroví tam lidé dají 400 korun. „Zájem je velký. Pečeme tři sta kolekcí čajového pečiva a k tomu ještě i 200 kilo lineckého a 200 vanilkových rohlíčků. Poctivě. Z ořechů a z másla,“ sdělila vedoucí tamní cukrářské prodejny Antonie Jurčová.

Kvalitní domácí máslové cukroví peče každoročně pro obyvatele Znojemska Magdaléna Jírová. V nabídce má oblíbené vanilkové rohlíčky, linecké lepené marmeládou nebo krémem, polévané čokoládou nebo cukrované či vosí hnízda. „Nabízela jsem kilogram cukroví za 450 korun. Pekla jsem celý měsíc a veškeré objednávky jsem už pokryla. Nejvíce lidé chtěli ořechové trubičky s krémem máčené v čokoládě a stříkané čajové pečivo,“ řekla Jírová.

V rodinné cukrárně Lilie v Rudici na Blanensku jsou Kateřina Miháliková s maminkou Janou v posledních týdnech v jednom kole. Od rána do večera pečou vánoční cukroví. „První objednávky na vánoční cukroví začínají chodit v srpnu. Stop máme koncem listopadu, kdy začínáme péct. I když jsou v cukrařině nové trendy, tak na Vánoce stále vede klasika. Vanilkové rohlíčky, cukroví slepované marmeládou a zdobené krémové cukroví. Stále používáme spoustu receptů od našich babiček,“ usmívá se mladá žena.

Kilogram cukroví prodává rudická cukrárna za pět set dvacet korun. „Někdo je spokojený ve srovnání s cenami v nedalekém Brně. Někomu se to zdá moc a cukroví si u nás nekoupí. Ale i tato cena je pro nás už na hraně. Příští rok budeme muset zdražit. Pečeme totiž výhradně z másla a to je čím dál dražší. Stejně jako další suroviny. Cukrařina je naše srdcová záležitost a samozřejmě všechnu práci do výsledné ceny ani započítat nemůžeme. Jsem ne vesnici a jsme rádi, že máme zákazníky,“ dodává Kateřina Miháliková.

Podle ní přibývá lidí, kteří si vánoční cukroví nechávají upéct a volný čas raději věnují rodině. „Dost lidí si také na pečení cukroví netroufne. Neumějí to nebo je to nebaví. Nebo nemají čas, protože jsou v práci. Je prostě jiná doba. Dřív se na Vánoce peklo skoro v každé rodině,“ připomíná cukrářka.

Andrea Zabloudilová má v Opatovicích u Vyškova cukrářskou dílnu, ve které vyrábí na zakázku dorty, řezy, rolády, svatební koláčky, ale i drobné cukroví. Pracuje podle osvědčených receptur bez použití trvanlivých směsí. "Cena za kilo cukroví je tady 400 korun," sdělila Zabloudilová. Připravené zásilky cukroví jsou pestré. "Promícháváme jedenáct druhů," prozradila Zabloudilová.

Všichni cukráři, které Deník Rovnost oslovil, se shodli, že základem jsou kvalitní suroviny bez náhražek. Podobně peče doma se svými syny i Kateřina Šemberová z Blanenska. „Pečeme deset druhů cukroví. Důvod? Tradice. Když jsme byly se sestrou malé, při pečení jsme mámě taky pomáhaly. Dodnes na to ráda vzpomínám. Upéct si doma přece není vůbec těžké a může se u toho sejít celá rodina,“ usmívala se Šemberová.

Na kolik ji pečení vyjde peněz, neřeší. „Peču klasické druhy, ale ráda i experimentuji a nebojím se rodinné recepty vylepšovat. Kupuji špaldovou i celozrnnou mouku. Vždy používám pouze máslo, třtinový cukr, med a pravou vanilku a citronovou kúru. Žádné náhražky a zlepšováky. Všechno pěkně poctivě,“ řekla mladá žena.