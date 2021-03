Neotřelou akci, která dá použitým věcem novou šanci, připravuje neoveská Jihomoravská nadace ve spolupráci s Nadací Veronica a břeclavskou městskou knihovnou. „Slovo zgarby je nám obyvatelům Slovácka známé. Je opravdu o slavnost pro věci, které některým překáží a chtějí je vyhodit jako odpad. Právě tyto věci jsou pak pro další naopak vítaný materiál,“ přiblížila jedna z iniciátorek akce Zlata Maděřičová.

Součástí festivalu, který se podle aktuální epidemiologické situace uskuteční v rozmezí měsíců červen až srpen, budou odborné přednášky na ekologická témat nebo diskuse o budoucnosti lidstva a Země. „Společně s Nadací Veronica za sebou máme spoustu zajímavých zkušeností a spoluprací s nejrůznějšími subjekty. Kupříkladu břeclavský obchod Ascot design nám dodává zbytky obkladů a dlaždic. Z nich se dají vyrobit malé mozaiky, ale také velké formáty mozaiek v rodinném domě nebo třeba na zahradě,“ zmínila Maděřičová.

Podobnou službou nadaci pomáhá také zahradnictví Holzbecher z Lelekovic. „Rostliny, které již nejsou první jakostí, nevyhazuje, ale věnuje jako zboží do bleších trhů. Nadace dostává také množství skla a porcelánu, a díky spolupráci s břeclavskými kavárnami Kafé Hostina a Karma je zdarma v nich pak končí káva na stolech tamních hostí. Majitelé kaváren jsou tím pádem dárci nadace,“ popsala smysluplné projekty ředitelka nadace.

Důležitou součástí spolupráce obou nadací je pak oblast folkloru. „Na Podluží, kde je folklor velmi živý a ženy jsou velké parádnice, odkládají mnohé kroje na dna skříní a už v nich na folklorní svátky nechodí. V poslední době je naše neoveská nadace posílá do Brna, kde je o ně naopak velká poptávka,“ vyprávěla Maděřičová.

Zároveň taky poukázala na důvody, které je k pořádání akcí typu ZgarbyFest vedly. „Jednou z mnoha výzev jednadvacátého století je, co s konzumním stylem života, do kdy je možné šroubovat růst hrubého domácího produktu a jak nakládat s odpady? V tomto případě máme na mysli zejména odpady jako předměty, které mohou ještě sloužit druhým. Jsou to zejména výrobky, které podléhají módě. Takto běžně vyhazujeme oblečení a vybavení pro domácnost všeho druhu. Na skládkách končí skoro všechno, nač si vzpomenete. Oděvy módních značek, dětské oděvy, obuv, sportovní vybavení, nádobí, stolní sklo i obaly ze skla, nábytek či knihy. Chybí nám systém, jak použitelné věci posunovat dál k dalšímu využití. Přesto lze mluvit o prvních vlaštovkách, které napovídají změnu našeho myšlení. Jsou jimi narůstající obliba bleších trhů, výměnných swapů, re-use center, nejrůznějších workshopů, kde se zájemci mohou naučit šít, mozaikovat, řezat sklo, řízkovat pokojové květiny a podobně,“ uvedla na příkladech Maděřičová.