/PROGRAM/ Přední české a slovenské kapely, pivní speciály a gastro zóna s vybranými pochoutkami. Pořadatelé Slavností Břeclav již v těchto dnech dokončují program příštího, v pořadí už jedenáctého, ročníku oblíbeného festivalu.

Program na příští ročník Slavností Břeclav už je téměř hotový. | Foto: se svolením pořadatelů

V areálu pod břeclavským zámkem se uskuteční o víkendu 7. a 8. června 2024.

Headlinerem bude kapela Divokej Bill. „Vyslyšeli jsme přání našich fanoušků a po pěti letech do Břeclavi pozvali kapelu Divokej Bill, která přiveze kromě těch největších hitů i skvěle hodnocenou novou desku. Rozhodně máme na co navazovat. Letošní desátý ročník navštívili lidé z celého Česka, doslova od Aše až po Karvinou, a také ze Slovenska. Bereme to jako důkaz toho, že se Slavnosti Břeclav zařadily mezi přední české hudební festivaly,“ řekl organizátor Jan Svoboda.

Dobrá zpráva pro Břeclavany. Komenského nábřeží otevřou od prvního listopadu

Kromě Divokýho Billa uslyší návštěvníci s jejich monster show například Rybičky 48. Chybět nebudou ani Tři sestry, Mig 21, Horkýže Slíže, vypsaná fiXa, No Name nebo Wohnout.

„Prostor v hlavním čase poprvé dostane stále oblíbenější kapela Trautenberk. Speciální bude i koncert vypsané fiXy, která v Břeclavi oslaví třicáté narozeniny. Premiéru na Slavnostech zažijí Adam Ďurica, Doga, Premier, Pam Rabbit a Poetika,“ prozradil za pořadatele Svoboda s tím, že program Slavností stále ještě není zcela kompletní.

Podívejte se, jak to vypadá při Slavnostech Břeclavi

Chybět nebudou tradičně také vybrané pivní speciály a gastro zóna. „Úvodní dvě limitované edice vstupenek se vyprodaly během několika týdnů. Aktuálně je na breclav.slavnosti.cz v prodeji třetí edice vstupenek za 999 korun,“ zmínil pořadatel.

Potvrzený program Slavností Břeclav 2024 Pátek 7. června: Tři sestry, Wohnout, No Name, Trautenberk, Adam Ďurica, Iné Kafe, Poetika, Premier Sobota 8. června: Divokej Bill, Rybičky 48, Mig 21, Horkýže Slíže, vypsaná fiXa, Walda Gang, Doga, Kali, John Wolfhooker, Pam Rabbit

Slyšeli jste už tuto píseň od kapely Divokej Bill?

Zdroj: Youtube