/FOTO, VIDEO/ Pořadatelé Slavností Břeclav předčasně ukončili páteční program. Důvodem byla silná bouřka, která se nevyhnula ani areálu podzámčí a přilehlému festivalovému kempu. Někteří ubytovaní přespali na zimním stadionu.

Silná bouřka v Břeclavi: Kemp Slavností vyplavila voda. Lidé spali na stadionu | Video: se svolením Petra Vlasáka

Oblíbený dvoudenní festival Slavnosti Břeclav pod tamním zámkem v pátek večer předčasně ukončila silná bouřka. Lidé opouštěli areál a vraceli se do svých domovů. Déšť vyplavil i přilehlé stanové městečko. Někteří z ubytovaných nakonec přenocovali v areálu nedalekého zimního stadionu.

„Bouřka bohužel zasáhla i kemp. Všem ubytovaným jsme zajistili možnost přespání na zimním stadionu. Část z nich už tuto možnost využila, ale klidně můžete přijít i během noci,“ informovali v průběhu noci pořadatelé na sociální síti Facebook.

Zároveň poděkovali břeclavským hasičům. „Ti nám narychlo poskytli spacáky a karimatky,“ zmínili.

Slavností se účastnil i břeclavský místostarosta Petr Vlasák. „Přišel přívalový déšť a vichr vyhnal lidi z koncertu. Pak organizátoři v rámci bezpečnosti a kvůli podmáčenému terénu a vyplaveným stanům poslali lidi z kempu na zimní stadion,“ popsal událost svýma očima místostarosta.

Zpočátku působila situace děsivě. „Ale naštěstí se vše zvládlo a festival pokračuje dál,“ ubezpečil Vlasák. Poslední páteční koncert odehrála punkrocková kapela Tři sestry. Silněji pršet začalo krátce před skončením jejího vystoupení. Zrušené koncerty, kupříkladu kapel Poetika nebo Trautenberk, chtěli pořadatelé přesunout na sobotu. „Přes velkou snahu se to však nepodařilo. Moc nás to mrzí a zároveň věříme, že pro to budete mít pochopení,“ uvedli na svém Facebooku pořadatelé.

Silná bouřka v Břeclavi: Kemp Slavností vyplavila voda. Lidé spali na stadionuZdroj: Město BřeclavDo podobné situace se na konci března dostali pořadatelé hustopečských Slavností mandloní a vína. Třináctý ročník akce museli předčasně ukončit kvůli silným poryvům větru, jenž místy dosahoval rychlosti až devadesáti kilometrů za hodinu.

Navzdory páteční nepřízni počasí slavnosti nekončí. „V sobotu ráno naštěstí situace vypadala už lépe a tak bylo rozhodnuto, že festival pokračuje podle původního plánu,“ uvedlo Město Břeclav na svém facebookovém profilu. Krátce po poledni vystoupí muzikant Štěpán Přikryl a v jednu roztančí návštěvníky známá česká kapela Mig21. Večer završí o půl desáté skupina Rybičky48 a před půl dvanáctou Horkýže Slíže.