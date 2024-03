„Máme na stole několik návrhů, které řešíme. S největší pravděpodobností těm, kteří si opravdu zakoupili lístky až v sobotu odpoledne na místě, vstupné vrátíme. Ovšem rozhodnutí ještě není definitivní. V úterý bude zasedat rada města a předpokládáme, že ve středu by mělo být definitivně jasno. Poté bychom zveřejnili pokyny i to, jak mají lidé postupovat,“ prozradila Deníku Jana Hrádková, vedoucí Marketingu a kultury města Hustopeče.

Poryvy větru , které chvílemi dosahovaly až pětadevadesáti kilometrů v hodině, poletující stánky, zboží, zmatek, narušená statika hlavního pódia a především obavy o zdraví a bezpečnost lidí. To byly hlavní důvody, které vedly Hustopečské k předčasnému ukončení odpoledního programu sobotních Slavnostní mandloní a vína na tamním Dukelském náměstí. V souvislosti s tím se mezi některými lidmi přesto zvedla vlna nevole a nepochopení.

Slavnosti do města přilákaly na šest a půl tisíce lidí. „Kolika z nich bychom peníze vraceli, zatím nevíme. Nicméně pásky jsou očíslované, takže pokud bychom vstupné vraceli, zapisovala by se jejich čísla. Zvažujeme, že by návštěvníci peníze dostali zpět v plné výši,“ nechala se slyšet Hrádková.

Jednají o náhradním termínu pro koncert

Vedení města již jedná i o náhradním termínu koncertu zpěvačky Langerové. „Aneta letos oslavuje dvacet let na hudební scéně a dopředu má vyprodané turné. Zřejmě nebude snadné domluvit náhradní termín. V letošním roce se vystoupení určitě neuskuteční. Ale všichni jsou velmi vstřícní, takže věříme, že třeba za rok či dva se k nám do Hustopečí vrátí,“ naznačila vedoucí marketingového oddělení města.

Slavnosti mandloní a vína se ve městě konaly po třinácté. Podobnou situaci pořadatelé nepamatují. „Vítr přišel zhruba ve čtvrt na dvě. To jsme zrovna připravovali soutěž jedlíků. Hodinu jsme řešili, jak se zachovat. Prvotní pro nás byla bezpečnost lidí. Asi třem stánkařům opravdu uletěly stánky. Poletovalo ale i vše ostatní, takže chtěli najíždět auty,“ popisovala nepříjemné chvíle Hrádková.

Vytíženou cestu do Lednice letos silničáři opraví. Vyhnou se ale hrázi u Apolla

Prakticky ihned také začali lidé, kteří měli na starosti hlavní pódium, se snižováním jeho střechy. „Není ale pravda, že bychom už v tu chvíli byli dohodnutí, že se koncert Anety Langerové neuskuteční. Byla už v zasedačce na radnici. Rozhodnutí to bylo nesmírně těžké, náměstí bylo v tu chvíli plné lidí. Konzultovali jsme situaci s těmi, co měli na starosti střechu pódia, se zvukaři i s Anetou Langerovou. A shodli jsme se, že je to opravdu nebezpečné. Další bouřku radar hlásil na půl čtvrtou. Přední pro nás bylo zdraví lidí. Proto jsme se rozhodli, že program předčasně ukončíme,“ vyprávěla šéfka marketingu.

A starostka Hana Potměšilová pokračovala. „Radar ukazoval pětadvacet kilometrů za hodinu. Reálně však foukalo sedmdesát, a chvílemi dokonce přes devadesát. Nebylo to příjemné. A my jsme si řekli, že raději tisíc naštvaných lidí než jeden zraněný nebo mrtvý,“ dodala.

Na akci jeli i padesát kilometrů

Reakce lidí, především na sociálních sítích, byly různé a často bouřlivé. Mnozí postup města schvalovali, jiné naopak rozhněval.

„Platili jsme okolo druhé hodiny. Slečna nás upozornila jen na to, že některé stánky odjíždějí. O tom, že za průchod náměstím zaplatíme každý dvě stě padesát korun, a až se vrátíme z mandloňového sadu už nic neuvidíme, nám nikdo neřekl. A peníze si vzali. Podle mě to v tu dobu věděli a bylo sprosté brát od lidí peníze,“ zmínila například Eva Svobodová.

Šakal je na Pálavě k vidění stále častěji. Na člověka neútočí, uklidňuje zoolog

Do Hustopečí jela padesát kilometrů. „Měla jsem od jedné vycházky. Jsem z akce opravdu hodně zklamaná. Jsem sice ráda, že se opravdu nikomu nic nestalo, ale organizačně to nezvládli,“ zamrzelo ženu.

Postup města naopak schvalovala třeba Iva Sítková, která se slavností také účastnila. „Situaci jim nezávidím, ale vracet vstupné je cesta do pekel. Češi jsou v tomto, bohužel, hrozný národ. Počasí nikdo neovlivní a opravdu je zázrak, že se při té spoušti nikomu nic nestalo. Co je dneska dvě stě padesát korun. Člověk utratí mnohem víc za různé hlouposti. Lidi, vžijte se trošku do kůže pořadatelů a buďte lidští. Ukažme, že máme charakter! Vedení Hustopečí, držte se!“ vzkázala.

Zdroj: Deník/Magdaléna Blažková

Podotkla, že chápe i ty, které zrušení programu rozzlobilo. „Ale nevím, jakým systémem by se měly vracet peníze, protože je tolik vypočítavých lidí, kteří by si nechali vrátit peníze, i když tam byli třeba celý den,“ myslí si.